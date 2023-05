Guter Endspurt sichert drei Punkte

Mistelbach - Obergänserndorf 2:0. Beide Mannschaften legten ordentlich los und fanden schon in der Anfangsphase Chancen vor. Obergänserndorf kam mit zwei Kopfbällen vor Mistelbachs Dreier-Tormann Benjamin Sauer, der FCM versuchte es in Person von Etnik Iberdemaj sein Glück aus der Distanz. Ex-FCM-Goalie Daniel Stojcic hatte die Kugel im Nachfassen.

Zweimal Osman Ali

Danach waren die Gäste mehr am Drücker und hatte durch Osman Ali zweirichtig gute Möglichkeiten. Der Flügel vergab in Minute 18 mit einem Schlenzer, der am langen Eck vorbeistrich und verpasste nur sieben Minuten später abermals das 1:0. Sauer behielt mit einer Fußabwehr im Eins gegen Eins die Oberhand, nachdem Ali von Kapitän Oliver Kascha mit einem weiten Ball auf die Reise geschickt wurde. Auch die nächste Chance gehörte Obergänserndorf. Samir Mujic schoss aus 20 Metern nach einer schönen Passstafette knapp drüber.

Dann ging es hin und her, im Mittelfeld spielte sich wenig ab, das wurde schnell überbrückt. Richtige Hochkaräter fand keine der beiden Mannschaften vor, weil der letzte Pass nicht kam oder die Protagonisten im letzten Drittel die falsche Entscheidung trafen.

Stojcic stark

Aus der Pause kamen die Heimischen besser. Emir Dilic scheiterte am kurzen Eck an Stojcic, auch gegen Pascal Hager musste sich der Goalie strecken, um die Null festzuhalten. Michal Wagner reagierte auf die Drangphase des Gegners, brachte für Lukas Maurer Terence-True Tutschku Emil Kisser und Toni Srok.

Kurz sorgte der Doppeltausch für Entlastung, in Minute 72 schlug es aber ein. Dilic narrte auf rechts zwei Gegner und legte gut zurück auf Iberdemaj. In Hälfte ein brachte Stojcic noch die Handschuhe in die Höhe, nach 72 Minuten war nichts mehr zu machen. Iberdemaj setzte den Ball aus gut 18 Metern direkt unter die Latte. Die Gäste schlugen fast postwendend zurück, Michael Bachl setzte eine Okunakol-Freistoß an die Latte.

Entscheidung nach Tormannfehler

So gut Stojcic seine Jungs kurz nach der Pause im Spiel hielt, so schlecht machte er es in Minute 79. Iberdemaj spitzte auf einen Pass des Tormannes und spritzte dazwischen, Dilic musste nur noch neben einem Verteidiger, der auf der Linie zu verhindern versuchte, was nicht mehr zu verhindern war, einschieben. Mistelbach tauschte dann kräftig durch, Obergänserndorf fand nach einem weiten Ball sogar noch eine Möglichkeit vor. Osman Ali vergab kläglich. Auf der Gegenseite gewann Michael Steingassner den Ball mustergültig, Dilic spielte quer auf Stephan Geissler, der an Stojcic scheiterte. Der Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie.

Mistelbach-Trainer Marco Brank sah Prallelen zum Match gegen Bad Vöslau: „Aus meiner Sicht ein ähnliches Spiel wie letzte Woche. Im Laufe des Spiels sind wir stärker geworden, zweite Halbzeit haben wir defensiv dann auch defensiv eigentlich nichts mehr zugelassen und sind auch zu einigen Torchancen gekommen. Aus denen haben wir zwei schöne Tore gemacht.“

Mistelbach-Trainer Marco Brank sah Prallelen zum Match gegen Bad Vöslau: „Aus meiner Sicht ein ähnliches Spiel wie letzte Woche. Im Laufe des Spiels sind wir stärker geworden, zweite Halbzeit haben wir defensiv dann auch defensiv eigentlich nichts mehr zugelassen und sind auch zu einigen Torchancen gekommen. Aus denen haben wir zwei schöne Tore gemacht."

Statistik:

FC SPUSU MISTELBACH – TSU NEUMED OBERGÄNSERNDORF 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (72.) Etnik Iberdemaj, 2:0 (79.) Dilic.

Mistelbach: Sauer; Rapper (86. Stuchetz), Graf, Augustin, Bernhard; Etnik Iberdemaj (86. Hesek), Steingassner; Knebel (15. Hager), Hosp (70. Bumba), Bauer (86. Geissler); Dilic.

Obergänserndorf: Stojcic; Okunakol, Kascha, Bachl, Tasic; Mitrovic, Mujic (90. Mujic); Tutschku (60. Srok), Ali Keskin (90. Loichtl), Osman Ali (90. Ashani); Maurer (60. Kisser).

Algebra Sportzentrum Mistelbach, 250 Zuschauer, SR Gürsel.