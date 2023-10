Horn Amateure holen nächsten Dreier

Obergänserndorf - Horn Amateure 1:2. In einer chancenarmen Partie fiel die Entscheidung schon vor dem Seitenwechsel. Die Gäste aus Horn klopften erstmals mit einem Schuss an, den Michael Harrauer entschärfte. In Minute 19 war der Obergänserndorfer Schlussmann allerdings am Rückstand beteiligt. Thomas Reichenvater spritzte in eine zu kurzen Rückpass von Michael Bachl, Harrauer verlor den anschließenden Pressball und Reichenvater traf zum 1:0.

Bis zum 2:0, das in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs fiel, passierte wenig in beiden Strafräumen. Beide Teams neutralisierten sich, bis die Waldviertler einen Fehler im Aufbau der Heimischen nutzten. Horn spielte schnell tief, danach quer und kam zum Abschluss. Der erste Schuss wurde noch geblockt, landete aber genau vor den Füßen von Amar Hot. Der hatte keine Mühe, auf 2:0 zu stellen. „In der ersten Halbzeit haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren offensiv und defensiv gut. Extrem wichtig war auch, dass wir vor der Halbzeit noch das 2:0 machen“, analysierte Horn Amateure-Coach Christian Eichhorn.

Tadic benötigte nur sechs Minuten

Obergänserndorf-Trainer Michael Wagner reagierte zur Pause, brachte Mato Tadic für Lukas Maurer und das sollte sich bezahlt machen. In Minute 51 scherzelte der großgewachsene Angreifer einen Freistoß von Samir Mujic - die Heimischen hatten wieder Mut.

Danach waren die Wagner-Mannen am Drücker, hatte viel Ballbesitz, war aber nicht wirklich zwingend. Horn versuchte sein Glück im Konter, spielte die Situationen aber nicht gut genug zu Ende. Eichhorn war ehrlich: „Wenn wir in der Druckphase das 2:2 bekommen, wird es eng. Aber am Ende sind wir wieder besser gestanden.“

Hot hätte im Finish noch seinen Doppelpack schnüren können, scheiterte aber an der Stange. Es blieb beim knappen Auswärtsdreier, Eichhorn gewann also sein erstes Spiel auf der Trainerbank der Horn Amateure.

Statistik:

OBERGÄNSERNDORF - HORN AMATEURE 1:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (19.) Reichenvater, 0:2 (45+1.) Hot, 1:2 (51.) Tadic.

Gelbe Karten: Kascha (55. Unsportlichkeit), Bacic (90+3. Foul); Eidher (90. Unsportlichkeit), Wakilzadeh (24. Foul), Hot (90+1. Unsportlichkeit), Bauer (36. Foul).

Obergänserndorf: Harrauer; Bachl, Keskin, Okunakol, Bacic, Mujic, Lukas Maurer (HZ. Tadic), Isildar, Özturgut (80. Krajinovic), Kascha, Sramek.

Horn Amateure: Jonas Maurer; Reichenvater (71. Tarko), Eidher, Wakilzadeh (87. Ikekpolor), Corkovic, Uchimura, Weigand, Hot, Bauer, Stojak (81. Plisnic), Vehabović.

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Gheorghe Adrian Enachi.