Zweimal Standard, zweimal Kopf

Obergänserndorf - Wolkersdorf 2:1. Beide Teams traten stark ersatzgeschwächt an. So mussten die Heimsichen auf vier potenzielle Stammspieler, die Gäste gleich auf sechs, verzichten. Bei Obergänserndorf fehlten Chudik, Keski, Isildar und Tutschku, Wolkersdorf gab Schöpf, Petronczki, Eibl, Waranitsch, Mikulanec und Hochmeister vor.

Im Spiel selbst hatte der SCW die erste dicke Chance, David Lippeck schoss aus sechs Metern in die Wolken, Obergänserndorf-Goalie Michael Harrauer musste zunächst nicht eingreifen. Später im ersten Durchgang packte er einmal eine Fußabwehr aus, auf Seiten der Gastgeber klatschte ein Ball an die Latte. Wolkersdorf-Verteidiger Marcel Bleyer köpfte ans eigene Aluminium.

Das einzige Tor vor der Halbzeit gelang in Minute 44 Obergänserndorf. Kapitän Oliver Kascha war nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle und stellte die Pausenführung her.

Ein Elfer zum Ausgleich

Aus den Kabinen kam Wolkersdorf praktisch mit dem Ausgleich. Ahmed El Dib wurde von Daniel Mitrovic im Sechzehner gelegt, den fälligen Strafstoß verwertete Goalgetter Christian Stanic zum 1:1. Danach übernahm die Elf von Trainer Markus Siebenhandl das Kommando, auch Obergänserndorf-Sportleiter Darijo Majstorivc fand: „Dann haben sie ein bisschen Blut geleckt.“

Seine Farben verzeichneten durch Lukas Maurer einen Stangenschuss, auch Wolkersdorf hatte noch die ein oder andere Torchance. Maurer war es schließlich auch, der nach einem Corner den Endstand herstellte. Der Offensivmann traf - wie Kascha zuvor - per Kopf. Hinten hinaus sah Wolkersdorf-Verteidiger Fabian Stöckl noch Gelb-rot und fehlt damit im nächsten Spiel. Der Coach war trotz der Niederlage nicht geknickt: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie heute gearbeitet hat. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sechs Stammspieler vorgibt und sich trotzdem so präsentiert. Auch in dieser jungen Konstellation wäre heute ein Sieg drin gewesen. Jetzt heißt es weiterarbeiten.“

Majstorovic meinte: „Auf unserem Platz ist es für jeden schwer, das weiß man. Für mich ein verdienter Sieg. Unsere geschwächte Truppe war ein bisschen stärker als ihre.“

Statistik:

Obergänserndorf - Wolkersdorf 2:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (44.) Kascha, 1:1 (52., Elfmeter) Stanic, 2:1 (69.) Maurer.

Gelbe Karten: Mitrovic (53. Foul), Bachl (88. Unsportlichkeit), Sramek (60. Foul), Mujic (47. Kritik); Weigl (73. Foul), Lippeck (66. Unsportlichkeit), Rajdl (63. Kritik), Stöckl (58. Foul).

Obergänserndorf: Harrauer; Mitrovic (70. Kleedorfer), Özturgut (93. Parzer), Kascha, Sramek, Tadic (82. Krajinovic), Okunakol, Mujic, Vinca (70. Alessandro Wagner), Maurer (70. Ashani), Bachl.

Wolkersdorf: Schiener; Pulz (75. Fuchs), Rajdl, Hager, Bleyer, Mathias Stöckl (75. Kevin Wagner), El Dib, Fabian Stöckl, Lippeck, Weigl, Stanic.

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Nayim Kazanci.