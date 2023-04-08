SC Katzelsdorf - Obergänserndorf 1:3 (1:3)

Erstellt am 08. April 2023 | 18:30
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Landesliga Ost
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.
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08.04.2023  16:30

Statistik:

SC Katzelsdorf - Obergänserndorf 1:3 (1:3)

Torfolge: 1:0 (5.) Drazan, 1:1 (13.) Tadic, 1:2 (35.) Tutschku, 1:3 (44.) Maurer

Karten: Drazan (90+1., Gelbe Karte Foul), Stangl (78., Gelbe Karte Unsportl.), Lackner (90+1., Gelbe Karte Kritik), Lackner (90+1., Rote Karte Bedr.), Fucik (27., Rote Karte Beleid.)Tutschku (74., Gelbe Karte Foul), Keskin (32., Gelbe Karte Kritik), Mujic (73., Gelbe Karte Unsportl.), Fouli (26., Gelbe Karte Foul)

SC Katzelsdorf: Andesilic, Mattes (39. Jäger), Stangl, Gallei (HZ. Karakaya), Fucik, Tadijanovic, Hemmelmayer, Köse (83. Kadletz), Drazan, Adigüzel, Sramek

Obergänserndorf: Stojcic, Bachl, Okunakol, Keskin (57. Mitrovic), Kisser, Tadic, Tutschku (88. Wagner), Fouli (73. Parzer), Maurer, Srok, Mujic

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer

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