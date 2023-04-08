SC Katzelsdorf - Obergänserndorf 1:3 (1:3)
08.04.2023 16:30
Statistik:
SC Katzelsdorf - Obergänserndorf 1:3 (1:3)
Torfolge: 1:0 (5.) Drazan, 1:1 (13.) Tadic, 1:2 (35.) Tutschku, 1:3 (44.) Maurer
Karten: Drazan (90+1., Gelbe Karte Foul), Stangl (78., Gelbe Karte Unsportl.), Lackner (90+1., Gelbe Karte Kritik), Lackner (90+1., Rote Karte Bedr.), Fucik (27., Rote Karte Beleid.)Tutschku (74., Gelbe Karte Foul), Keskin (32., Gelbe Karte Kritik), Mujic (73., Gelbe Karte Unsportl.), Fouli (26., Gelbe Karte Foul)
SC Katzelsdorf: Andesilic, Mattes (39. Jäger), Stangl, Gallei (HZ. Karakaya), Fucik, Tadijanovic, Hemmelmayer, Köse (83. Kadletz), Drazan, Adigüzel, Sramek
Obergänserndorf: Stojcic, Bachl, Okunakol, Keskin (57. Mitrovic), Kisser, Tadic, Tutschku (88. Wagner), Fouli (73. Parzer), Maurer, Srok, Mujic
110 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer