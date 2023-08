Sierndorf - Ebreichsdorf 50-Meter-Tor in der 95. Minute

Sierndorf-Trainer Lukas Fürhauser sah in der Nachspielzeit ein Traumtor seiner Mannschaft. Foto: Dominik Siml

E breichsdorf war in Sierndorf am Drücker, als sich Neuzugang Boris Vukovic aus der eigenen Hälfte ein Herz nahm und den SVS in der Nachspielzeit jubeln ließ.

Sierndorf - Ebreichsdorf 2:1. „Sie waren mit ihrer Qualität sehr druckvoll und ballsicher. Wir haben aber gewusst, dass wir sie nicht herspielen werden, sondern gut umschalten müssen“, fasste Sierndorf-Trainer Lukas Fürhauser nach dem Spiel gegen Titelanwärter Ebreichsdorf zusammen. Seine Jungs warteten auf gute Kontermomente, hatten aber schon nach einer Viertelstunde Glück. Ebreichsdorf vergab einen Riesensitzer auf die Führung, der Ball kullerte am langen Eck vorbei. Vukovic auf Sommerers Kopf Kurz vor der Halbzeit schlug dann Sierndorf zu. Boris Vukovic' erster Flankenversuch wurde noch geblockt, auf dem zweiten Bildungsweg fand er am langen Pfosten doch noch Leonhard Sommerer, der wuchtig einköpfte. Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich die Gäste noch aktiver und druckvoller, Sierndorf war nur noch in der Defensive beschäftigt. Der Ausgleich sollte allerdings nach einem Tormann-Patzer fallen. David Pennerstorfer ließ eine Ecke aus, Fabian Klug stand goldrichtig – 1:1. Traumtor „Dann hab ich gedacht, gut – wir nehmen den Punkt mit“, meinte Fürhauser, der sich mit einem Remis zufriedengegeben hätte. Sein Team verteidigte mit Mann und Maus, brachte jeden Ball noch irgendwie weg bzw. ein Bein dazwischen. Sommer-Neuzugang Vukovic kam schließlich tief in der Nachspielzeit (95.) in der eigenen Hälfte an die Kugel. Erster Kontakt Annahme, Kopf hoch, zweiter Kontakt Torschuss – 2:1. „Ein Wahnsinnstor. Überragend.“ Kevin Pendl im Ebreichsdorfer Kasten hatte keine Abwehrchance mehr, Fürhauser schmunzelte nach vier Punkten aus zwei Spielen: „Ich bin zufrieden.“ Verärgert zeigte sich Ebreichsdorf-Trainer Christopher Maucha: „Wir waren zu inkonsequent im letzten Drittel, waren über 90 Minuten nicht clever genug. Wir müssen mehr aus unseren Chancen machen und die Partie früher entscheiden.“ Statistik: Sierndorf - ASK Ebreichsdorf 2:1 (1:0). Torfolge: 1:0 (38.) Sommerer, 1:1 (63.) Klug, 2:1 (90+5.) Vukovic. Gelbe Karten: Moormann (78. Foul); Jonovic (31. Unsportlichkeit), Knötzl (88. Foul). Sierndorf: Pennerstorfer; Silberbauer, Dalmeida (90+3. Schmidt), Sommerer (57. Müllner), Weinhappel (77. Wiesauer), Herbst, Vukovic, Moormann, Koran (57. Maierhofer), Fend, Gnant. ASK Ebreichsdorf: Pendl; Vukajlovic, Klug, Mohr, Pavic; Leiner (HZ., Studnicka), Haas (87., Yildiz), Zivotic, Jonovic (63., Chyla); Stifter (HZ., Anderst), Juric. 210 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart.