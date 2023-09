Zu-Null-Sieg gegen den Tabellenführer

Sierndorf - Bad Vöslau 2:0. Die Gäste aus Bad Vöslau konnten drei Rückkehrer wieder in der Mannschaft begrüßen. Lukas Janda, Benjamin Mareich und Kapitän Georg Sevcik standen allesamt wieder in der Startelf von Trainer Darko Dukic.

Dukic sah eine recht ausgeglichene erste Halbzeit. Die Industrieviertler wirkten etwas gefährlicher. Mit langen Bällen und Standards kamen die Gäste das ein oder anderem Mal vors Tor, wurden aber nicht zwingend. Der SV Sierndorf, der in dieser Saison insbesondere die offensive Durchschlagskraft vermissen lässt, erspielte sich ebenso keine Vielzahl an Möglichkeiten. Kurz vor der Pause ging man aber dennoch in Führung. Ein starker Angriff über die linke Seite fand sein Ende bei Dominik Silberbauer, der mit einem Haken ins Zentrum zog und ASK-Keeper Markus Zach überwand. Mit dem 1:0 im Rücken gingen die Fürhauser-Mannen in die Kabinen.

Tore kurz vor und nach dem Seitenwechsel

Der Vorsprung gab den Gastgebern einen Aufschwung, sie agierten druckvoll. Nur die Stange verhinderte das 2:0 nach einem Heber von Fabian Maierhofer. Kurze Zeit später traf der Flügelspieler dann doch. Auf der rechten Seite zum Ball gekommen, ließ Maierhofer drei Bad Vöslauer aussteigen und überwand anschließend auch noch den Torhüter - 2:0 (54'). Sowohl für Maierhofer, als auch Silberbauer war es das erste Saisontor.

In der Folge konzentrierten sich die Sierndorfer nicht darauf, das 2:0 zu verteidigen, sondern gingen aufs 3:0. Coach Fürhauser gab zu: „Wir haben dann gut weitergespielt, aber waren ein bisschen zu offensiv.“ Somit kamen die Gäste zu ihren Möglichkeiten. Einmal wurde es nach einem Standard richtig gefährlich, ein SVS-Verteidiger konnte das Leder aber noch im Fünfer klären. Etwas später musste erneut ein Heimischer klären, diesmal war es aber noch brenzlicher. Nachdem ein ASK-Stürmer Torwart David Pennerstorfer bereits ausgespielt hatte, konnte Rene Herbst noch auf der Linie klären.

In der Schlussphase blieben die Hausherren ohne Gegentor, spielten damit zum dritten Mal in dieser Saison zu Null. „Wir stehen hinten gut, jetzt haben wir auch die Standards im Griff (Anm. fünf der sechs Gegentore fielen nach ruhenden Bällen). Ein Sieg gegen den Tabellenführer tut natürlich gut“, freute sich Sierndorf-Trainer Fürhauser über den zweiten Saisonsieg zweiten Saisonsieg.

Statistik:

Sierndorf - Bad Vöslau 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (42.) Silberbauer, 2:0 (54.) Maierhofer.

Gelbe Karten: Silberbauer (46. Foul); Janda (16. Foul), Sevcik (85. Foul).

Sierndorf: Pennerstorfer; Vukovic, Moormann, Sommerer (88. Kraus), Herbst, Schmidt (67. Müllner), Fend, Maierhofer (77. Wiesauer), Silberbauer, Zahrl, Gnant (77. Koran).

Bad Vöslau: Markus Zach; Mareich, Muhr (62. Nedjelik), Dzananovic, Sevcik, Eckl, Janda (62. Knezevic), Maurer, Christoph Zach, Kuvvet (87. Bimaßl), Rauch (87. Celik).

272 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes.