Stockerau mit dem glücklicheren Ende

Stockerau - Mistelbach 1:0. Stockerau drückte die Gäste aus Mistelbach zu Beginn hinten rein, ließ seine Möglichkeiten aber allesamt liegen. FCM-Tormann Richard Rickl hielt seinen Farben mit mehreren guten Aktionen die Null fest.

Nach und nach fingen sich die Mistelbacher aber und trauten sich mehr zu. Es ging hin und her, auch die Mistelbacher, die diesmal von Co-Trainer Roman Mokesch betreute wurden, weil Headcoach Alfred Rötzer gesperrt war, hatten ihre Möglichkeiten. Albert Kautz scheiterte, der eingewechselte Leon Aichinger brachte ebenso frischen Schwung. „In der zweiten Halbzeit waren wir mutiger und um einiges stärker, als noch in der ersten“, wusste Mokesch.

Stark getroffen

Beide Teams verzeichnete gute Chancen, beide Mannschaften ließen sie aber auch allesamt liegen. Als es gegen Ende schon nach einem torlosen Remis roch, schlug die Kugel doch noch ein. Oliver Wieneritsch nahm einen Ball, den die Mistelbacher Defensive nach einem Corner klärte, direkt und drosch ihn unters Dach. Diesmal war auch Rickl chancenlos.

Die Heimischen zitterten in den letzten zehn Minuten, brachten den Sieg aber über die Zeit. Mistelbach übernahm zwar noch einmal das Zepter, so richtig zwingend wurden Tomas Tok und Co jedoch nicht mehr.

Stimmen zum Spiel

Mokesch war gespalten: „Wir waren dem 1:1 näher, als sie dem 2:0. Aber aufgrund der ersten Halbzeit kann man schon sagen, dass es verdient war. Trotzdem schade, dass wir nach der zweiten Halbzeit keinen Punkt mitnehmen.“

Stockerau-Abwehrchef Michael Popp sah es ähnlich: „Wir haben leider in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht genutzt, wobei auch Mistelbach ein, zwei gute Chancen hatte. Somit ist das Spiel lange offengeblieben. Glücklicherweise haben wir nach einem Standard das 1:0 gemacht, dann waren auf Mistelbacher Seite zwar noch zwei, drei Chancen, aber nichts Zwingendes.“

Statistik:

STOCKERAU SV - MISTELBACH 1:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (78.) Wieneritsch.

Gelbe Karten: Pacher (49. Unsportlichkeit), Popp (68. Unsportlichkeit), Jackel (90+1. Kritik); Stuchetz (87. Unsportlichkeit).

Stockerau SV: Umschaden; Rapp, Dafert, Karwas, Pacher (76. Celik), Schmid (HZ. Schiesser), Holzer, Jackel, Wieneritsch, Popp, Frithum (84. Schillinger).

Mistelbach: Rickl; Kautz, Stuchetz, Maslowski, Bauer (80. Welzel), Tok, Graf, Mistura, Bernhard, Iberdemaj, Berger (HZ. Aichinger).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic.