Zwei Wenden, zwei Doppelpacker und glückliche Admiraner

Wolkersdorf - Admira Panthers 2:3. Ohne die ganz dicken Möglichkeiten, dafür hochintensiv begegneten sich der Tabellendritte aus Wolkersdorf und Tabellenführer Admira Panthers in den ersten Spielminuten. Nach zehn gespielten Minuten klingelte es erstmals, Wolkersdorf-Goalie Maximilian Schiener half ein wenig mit. Nach einem Corner kamen die Gäste ein zweites Mal zum Flanken, Schiener schrie aus, Jakob Tranziska hielt Bruchteile bevor der Ball bei Schiener gewesen wäre aber den Kopf hin – 1:0.

20 Minuten waren durch, als Emre Yesilöz an den zweiten Ball kam, nachdem Wolkersdorf eine Flanke verteidigt bekam. Sein Schlenzer ging neben den Kasten. Vier Minuten später fand Yesilöz mit seiner Flanke den Torschützen, Tranziska ahm das Risiko, verfehlte aber. Im Gegenstoß bekam Wolkersdorf zuerst Christian Stanic und dann Florian Waranitsch in die Show, Zweiterer kam zum Abschluss, der abgefälscht in den Corner rauschte. Stanic verletzte sich dabei unglücklich, Niklas Mikulanec überbrachte die Nachricht an Trainer Siebenhandl: „Markus, er hat einen Schnalzer hinten in der Kniekehle.“ Wolkersdorf musste reagieren, Ahmed El Dib kam für den Stürmer, Emanuel Rajdl rückte in die Spitze vor.

Panthers-Trainer Gerhard Fellner war bei der Auswechslung der Erste, reichte dem Pechvogel die Hand und wünschte ihm Alles Gute.

Siebenhandl wollte 1:1, bekam aber 2:1

Wolkersdorf kam in der Folge durch Daniel Schöpf zu einer Flanke, Mikulanec nahm den Ball im Rückraum volley, verfehlte sein Ziel allerdings. Nach einem Ballgewinn durch El Dib und Bleyer ging es schnell, Lippeck flankte wieder über rechts, Mikulanec war wieder im Rückraum. Diesmal nahm er den zweiten Kontakt, mit links schlug die Kugel – abgefälscht – genau im Eck ein. Der Ausgleich für die Heimischen. Siebenhandl instruierte Captain Schöpf gleich danach: „Gleich Pause, wir nehmen das 1:1.“ Seine Jungs hörten aber nicht auf den Trainer, denn sie legte noch nach.

In der letzten Aktion vor der Pause kam die Kugel wieder von links auf rechts, Waranitsch legte auf Mikulanec ab, der wieder abzog. Diesmal mit rechts, wieder war der Ball abgefälscht, wieder war er drin.

Es dauerte bis zur 63. Minute, ehe es wieder brenzlig wurde. Zuerst im Wolkersdorfer Strafraum, wo Tranziska Kapitän Martin Krienzer bediente. Sein Abschluss war zu zentral, Schiener hatte keine Probleme. Im Gegenzug – es lief dieselbe Minute – setzte Rajdl Waranitsch ein, die Panthers bekamen gerade noch so einen Fuß dazwischen. Beide Chancen waren rund um den Elfmeterpunkt.

Auch Tranziska traf zweimal

Zwei Minuten später musste Schiener die Kugel aus dem Netz fischen, Tranziska kam nach einer Hereingabe von rechts ganz alleine an den Ball, konnte ihn noch verarbeiten und locker einschieben. Die Gäste waren wieder im Spiel. Die Jungadmiraner drehten die Partie schließlich völlig auf links, von rechts auf links, Yesilöz hatte gegen Mikulanec einen super ersten Kontakt, der zweite war aber noch besser. Mit diesem schlenzte der Flügelspieler denn Ball nämlich ins Kreuzeck – 3:2 für die Panthers. Deren Coach Gerhard Fellner hatte gleich danach folgende Forderung: „Wir klären alles vogelwild, lassen uns auf nichts ein. Vogelwild, alles weg!“

Seine Jungs brachten den knappen Vorsprung in trockene Tücher, Fellner und sein Team ballten gleich nach dem Schlusspfiff die Fäuste und lagen sich in den Armen. In Wolkersdorf suchte Siebenhandl gar nicht nach den Gründen für die 2:3-Niederlage, sondern hob die Leistung seiner Mannschaft und das Niveau der Partie hervor: „Admira hat das sehr gut gemacht im Positionsspiel, mit dem Ausgleich waren wir dann wir. Dann waren wir Wolkersdorf. Wir können stolz sein auf die Mannschaft, wie sie arbeitet und was sie leistet. Eine geile Partie.“

Statistik:

Wolkersdorf - Admira Panthers 2:3 (2:1).

Torfolge: 0:1 (9.) Tranziska, 1:1 (40.) Mikulanec, 2:1 (45+1.) Mikulanec, 2:2 (65.) Tranziska, 2:3 (74.) Yesilöz.

Gelbe Karten: Bleyer (64. Unsportlichkeit), Schöpf (52. Kritik); Araz (57. Foul), Tranziska (34. Unsportlichkeit), Cosic (70. Foul).

Wolkersdorf: Schiener; Stanic (27. El Dib), Bleyer, Waranitsch (83. Stöckl), Schöpf, Lippeck, Mikulanec, Rajdl, Hager, Hochmeister, Petronczki.

Admira Panthers: Sulek; Yesilöz (86. Milosavljevic), Tranziska, Araz, Cuhadar, Cosic, Bachmeier, Köse, Koreimann, Feiner, Krienzer.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Georg Harrer.