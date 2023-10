Wolkersdorf feiert vierten Sieg in Folge

Wolkersdorf - Bad Vöslau 3:0. Nach einer etwas wilden Anfangsphase, in der beide Mannschaften wenig Ballbesitzphasen generieren konnten, übernham der SC Wolkersdorf vor über 200 Zuseheren das Kommando. Die Heimischen gingen nicht ganz vorne drauf, sondern luden den Gegner bewusst dazu ein, herauszuspielen, um dann voll draufzupressen.

In Minute 19 machte sich das bezahlt. Der SCW gewann den Ball tief und zentral in der gegnerischen Hälfte, spielte noch einmal tief und schickte so Daniel Schöpf auf die Reise. Der Spielmacher tat das, was er in den letzten Partien immer tat - er blieb eiskalt und besorgte das 1:0.

Keine Viertelstunde später raschelte es schon wieder, wieder war es Schöpf. Der Wolkersdorfer Kapitän startete hart an der Abseitsgrenze, aber noch aus der legalen Zone, umkurvte Bad Vöslau-Keeper Adrian Gruber und schob zum 2:0 ein.

Schockmoment um Gruber

Wenig später scheiterte David Lippeck - die Partie war Sekunden zuvor wegen Abseits eigentlich schon abgepfiffen - an Gruber, traf den Schlussmann aber unglücklich am Kopf. Gruber blieb liegen, wurde behandelt, konnte aber nach ein paar Minuten weitermachen. Apropos weitermachen: Das tat auch Wolkersdorf. Lippeck und Schöpf liefen kurz vor der Halbzeit auf Gruber zu, Ersterer bediente Zweiteren, der Doppeltorschütze schoss - ungewohnt für ihn - drüber.

Ein abgefälschter Versuch von Ahmed El Dib rundete den ersten Durchgang ab, danach war Schluss. Die Gäste reagierten, Trainer Darko Dukic wechselte zur Pause gleich dreimal und wollte nach in Halbzeit zwei noch einmal angreifen.

Ein Volley ins Glück

Matthias Hager zog Bad Vöslau aber endgültig den Stecker. Der Innenverteidiger besorgte nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff das 3:0 und damit die Entscheidung. Hager traf nach einem Schöpf-Corner volley. Bad Vöslau präfte Max Schiener im SCW-Tor in der Folge aus der Ferne, die Gastgeber haderten mit einigen Abseitsentscheidungen - ansonsten wäre der Sieg wohl noch höher ausgefallen.

„Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir die ersten 15 Minuten nach der Pause noch einmal voll draufdrücken wollen“, fand auch Wolkersdorf-Coach Markus Siebenhandl, dass der dritte Treffer die Entscheidung herbeiführte.

Highlights (von FussballTvNiederösterreich)

27.10.2023 20:00

Statistik:

WOLKERSDORF - BAD VÖSLAU 3:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (19.) Schöpf, 2:0 (31.) Schöpf, 3:0 (51.) Hager.

Gelbe Karten: ; Celik (53. Foul).

Wolkersdorf: Schiener; Lippeck, Stöckl (87. Maier), El Dib (87. Fuchs), Hager, Mikulanec, Bleyer, Rajdl, Petronczki (68. Weigl), Schöpf (76. Pulz), Hochmeister.

Bad Vöslau: Gruber; Mareich (HZ. Ünal), Dzananovic, Makic, Maurer, Kuvvet, Muhr, Zach (HZ. Knezevic), Celik (58. Bimaßl), Rauch, Nedjelik (HZ. Eckl).

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Erkus.