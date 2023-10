Wolkersdorf gewinnt Spitzenspiel

Wolkersdorf - Brunn/Geb. 3:1. Kalte Dusche für den SC Wolkersdorf. Matthias Nemetz kam nach einem Corner und anschließendem Querschläger an den Ball und hatte keine Mühe früh in der Partie auf 1:0 für Brunn zu stellen. Wolkersdorf-Trainer Markus Siebenhandl fragte an der Seitenlinie: „War der nicht vorne?“ Die Fahne blieb unten, Brunn führte in Wolkersdorf 1:0.

Die Heimischen schüttelten sich kurz und versuchten über Kapitän Daniel Schöpf kreativ nach vorne zu kommen. David Lippeck traf zwar, der Abseitspfiff kam aber schon ein paar Sekunden davor. Nach einem Ballgewinn von Niklas Mikulanec (18.) gegen David Würfel konnte sich Emanuel Rajdl aufdrehen, bei seinem Schuss aus 18 Metern fehlte nicht viel. Damit hatte der SCW Lunte gerochen – besonders einer. Kapitän Daniel Schöpf hatte richtig Lust auf Fußball. Der frühere FAC-Spieler schnappte sich die Kugel, tanzte die gesamte Brunn-Defensive inklusive Tormann Christian Haselbauer aus und schob ins leere Tor ein – ein Wahnsinnssolo. Auch Masseur Manfred Neusiedler konnte es an der Seitenlinie kaum glauben. Er zog Vergleiche: „Wie der Messi, oder?“

Brunn beeindruckte das Solo ungleich weniger, die Gäste kamen durch Würfel (zweimal gerade noch geblockt) und Baumeister (volley nach Corner) zu aussichtsreichen Abschlüssen.

Wolkersdorf zeigte sich effektiver. In Minute 38 klingelte es wieder. Schöpf wurde an der Strafraumgrenze gefoult und stand gemeinsam mit Mikulanec beim Freistoß. Siebenhandl wusste bis kurz vor knapp auch nicht, wer antritt. „Ich bin selber gespannt wer schießt“, sagte er in Richtung Ersatzbank. Es war Schöpf, der Haselbauer im langen Eck überraschte. Bei Brunn forderte man unterdessen gleich nach dem Gegentreffer auf dem Feld: „Nehmen wir jetzt alle die Eier in die Hand!“

Fast der Ausgleich

Die hatten die Angereisten dann wohl in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in der Hand. Mit der letzten Aktion wäre es beinahe 2:2 gestanden, Maximilian Schiener tauchte nach einer Ecke einen Kopfball gerade noch aus dem unteren Eck, der Nachschuss landete im Außennetz.

Brunn nahm den Schwung aus dem ersten Durchgang mit. Julian Uhlig lief von links quer über den Platz nach rechts und steckte gut auf Christoph Lorinson durch. Schiener bekam die Füße sortiert und hielt die Führung fest. Von der Bank der Gäste gab’s dafür Sonderapplaus, auch wenn es nicht mit dem Ausgleich endete.

Rajdl hatte in Minute 54 die Vorentscheidung auf seinem rechten Fuß, schoss nach Lippeck-Chip im Eins gegen Eins aber Haselbauer an. Der Corner brachte nichts ein. Nur fünf Minuten später der dicke Fisch. Marcel Bleyer gewann seinen Zweikampf hart gegen Uhlig, spielte auf Lippeck, der Schöpf ideal einsetzte. Sein Schuss zischte nur Millimeter am langen Eck vorbei.

Abseitstor

Dann zappelte der Ball auf der anderen Seite im Netz, nachdem sich Brunn gut durchkombinierte. Uhlig traf ins lange Eck, Schiedsrichter Orsolic entschied richtigerweise auf Abseits, es blieb beim 2:1 für Wolkersdorf. Die Siebenhandl-Elf antwortet über Fabian Stöckl, Ahmed El Dib und Schöpf, Haselbauer krallte sich den etwas zu schwachen Abschluss sicher. Der SCW verabsäumte es den Deckel draufzumachen, Brunn blieb griffig und steckte nicht auf. Der eingewechselte Mohsen Anwari scheiterte nach Uhlig-Zuspiel an Schiener, der seinen Schuss vom Sechzehner festhielt.

Gerade als Brunn Übergewicht bekam, konterten die Heimischen eiskalt. Über Rajdl und Schöpf kam Letzterer ins direkte Duell mit Baumeister, der sich nach einem Übersteiger nur mit einem Foul zu helfen wusste. Schöpf blieb vom Punkt eiskalt und stellte auf 3:1.

Statistik:

Wolkersdorf - Brunn / Geb. 3:1 (2:1).

Torfolge: 0:1 (4.) Nemetz, 1:1 (19.) Schöpf, 2:1 (37., Freistoß) Schöpf, 3:1 (83., Elfmeter) Schöpf.

Gelbe Karten: Schöpf (30. Kritik), Fabian Stöckl (76. Foul), Hager (51. Foul), Hochmeister (38. Unsportlichkeit); Baumeister (82. Foul), Buchta (58. Foul), Datler (36. Unsportlichkeit).

Wolkersdorf: Schiener; Petronczki, Hager, Fabian Stöckl, Hochmeister, Schöpf (88. Pulz), Lippeck, Rajdl, Bleyer, El Dib (74. Mathias Stöckl), Mikulanec.

Brunn / Geb.: Haselbauer; Buchta, Uhlig, Würfel, Lorinson (62. Anwari), Gallhuber, Baumeister, Nemetz, Berger, Obitsch, Datler.

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic.