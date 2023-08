Wolkersdorf schickt Horn punktelos nach Hause

Wolkersdorf - Horn Amateure 2:0. Wolkersdorf war seinen Gästen aus Horn im ersten Abschnitt klar überlegen, verabsäumte es zunächst aber, das in Tore umzumünzen. Ahmed El Dib lief ein Stangler von Marcel Bleyer über den Rist, die Kugel landete neben dem Kasten.

Christian Stanic wurde danach ideal von Spielmacher Daniel Schöpf – mit der Ferse – bedient, an seinem Abschluss war Horn-Tormann Jonas Maurer noch dran. Der Ball landete an der Latte, es blieb beim 0:0. Nach einer Eckenvariante war es dann so weit, Schöpf traf zur verdienten Führung. Seine „Schussflanke“ wurde länger und länger und schlug schließlich im langen Kreuzeck ein. Maurer und das Wolkersdorf Unvermögen ließen die Partie in der Folge noch offen, es ging mit einer knappen Führung in die Kabinen, obwohl die Heimischen weit höher hätten führen können.

Stanic mit der Entscheidung

Nach der Pause änderte sich das Bild, spielstarke Horner waren besser in der Partie, ohne aber wirklich zwingend zu werden. Die besseren Möglichkeiten hatten weiterhin die Heimischen, vergaben sie allerdings allesamt. Es dauerte bis zur 84. Minute, als Stanic einen Abspielfehler der Gäste zum 2:0 nutzte. Der Goalgetter schob cool an Maurer vorbei ein und besiegelte damit den ersten SCW-Saisonsieg. „Wir wissen, wenn wir unser Spiel umsetzen, sind wir richtig gut. Die ersten 45 Minuten waren nahezu perfekt, das Einzige, was nicht gepasst hat, war die Chancenauswertung“, resümierte Wolkersdorf-Coach Markus Siebenhandl.

Gegenüber Daniel Vladisavljevic war ehrlich: „Von uns mit Abstand die schlechteste Saisonleistung, der Sieg von Wolkersdorf hätte auch höher ausfallen können.“

Statistik:

Wolkersdorf - Horn Amateure 2:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (16.) Schöpf, 2:0 (84.) Stanic.

Gelbe Karten: Mikulanec (48. Unsportlichkeit); Eidher (82. Unsportlichkeit), Uchimura (39. Unsportlichkeit), Corkovic (54. Foul).

Wolkersdorf: Schiener; Rajdl, Weigl, Bleyer (90. Stöckl), El Dib (55. Waranitsch), Mikulanec, Hochmeister, Hager, Lippeck, Schöpf (74. Petronczki), Stanic.

Horn Amateure: Maurer; Reichenvater, Alozie, Corkovic, Uchimura, Weigand (HZ. Petuely), Vehabović, Stojak (88. Mendelski), Eidher (88. Baumann), Kiris (59. Hot), Hinterleitner (69. Huschka).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Jakob Hochgatterer.