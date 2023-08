Kampfpartie endete torlos

Wolkersdorf - Sierndorf 0:0. Wolkersdorf nahm vom Start weg das Zepter in die Hand, der Vizemeister der Vorsaison hatte in den ersten 20 Minuten weit mehr vom Spiel als die Gäste aus Sierndorf. Daniel Schöpf vergab in der Anfangsphase eine dicke Chance. Die Fürhauser-Mannen taten sich schwer, die linke Bahn der Wolkersdorfer in den Griff zu bekommen, über Marcel Bleyer und Emanuel Rajdl ging viel. Zwingend wurde der SCW allerdings nicht, wenn es einmal im Ansatz gefährlich wurde, passt der letzte Pass nicht, oder ein Fuß der Gäste war dazwischen.

Die dickste „Möglichkeit“ gab’s allerdings durchs Zentrum, über Rajdl und Daniel Schöpf kam der Ball zu Goalgetter Christian Stanic, der aus 20 Metern drüberschoss. Ganz generell sah SCW-Coach Markus Siebenhandl seine Jungs „zu tief“, Gegenüber Fürhauser hätte in der ein oder anderen Situation gerne schneller umgeschalten. Beide Trainer waren in ihren Coachingzonen – und auch ein bisschen außerhalb davon – Feuer und Flamme.

Max Schiener, der im Wolkersdorfer Tor stand, musste erstmals ins Minute 42 eingreifen. Es blieb beim 0:0. Tore gab es zwar keine, dafür massig Zweikämpfe. Die beiden Teams schenkten einander nichts, das Spiel war geprägt von Schnittbällen und körperbetonten Kämpfe um das runde Leder – einige gelbe Karten inklusive.

Im Endeffekt war es dann die restlichen 70 Minuten nur noch eine Zweikampfpartie Wolkersdorf-Coach Markus Siebenhandl

Dann hätte es beinahe doch noch geklingelt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam Sierndorf links über Severin Weinhappel durch, Boris Vukovic scheiterte nur an der Sensationsreaktion von Schiener.

Sierndorf mit zwei Möglichkeiten

Um es vorwegzunehmen, Tore sollte es auch nach der Pause keine mehr geben. Die zweiten 45 Minuten gehörten allerdings mehr den Gästen, Weinhappel und Co waren einem Treffer näher als die Heimmannschaft. Zweimal brannte es lichterloh, Zählbares kam dabei aber nicht auf die Anzeigetafel. So blieben am Ende beide Teams schadlos und mussten sich zum Auftakt mit einem torlosen Remis begnügen.

Siebenhandl resümierte: „Ich denke, die ersten 20 Minuten waren wir auf jeden Fall stärker, danach ist Sierndorf über den Kampf in die Partie gekommen. Im Endeffekt war es dann die restlichen 70 Minuten nur noch eine Zweikampfpartie.“

Statistik:

Wolkersdorf - Sierndorf 0:0.

Gelbe Karten: Schöpf (44. Foul), Stanic (28. Foul); Weinhappel (58. Unsportlichkeit), Moormann (16. Unsportlichkeit).

Wolkersdorf: Schiener; Weigl, Stanic, Hochmeister, Fabian Stöckl (82. Pulz), Bleyer, Hager, Schöpf (68. Mathias Stöckl), Rajdl, El Dib, Lippeck.

Sierndorf: Pennerstorfer; Fend, Gnant, Silberbauer, Dalmeida, Weinhappel, Herbst, Vukovic, Moormann, Koran (89. Müllner), Maierhofer (55. Sommerer).

260 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner.