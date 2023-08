Philipp Malicsek: Rückkehr vor Comeback

Mit prominenten Namen geizte die Admira für ihre Panthers-Mannschaft in der abgelaufenen Transferzeit. Seit der Vorwoche steht aber bei Trainer Gerhard Fellner ein Mann zumindest am Papier im Kader, der bereits dort gespielt hat, wo viele von seinen Kollegen noch hin wollen. Philipp Malicsek, Bruder von Admira-Profi Lukas, hat über 100 Einsätze in den höchsten zwei Ligen in den Beinen, kickte für Rapid, SKN St. Pölten und bereits für die Admira sowie für Blau-Weiß Linz, zuletzt war bei Steyr unter Vertrag. Seine letzte Meisterschaftspartie ist aber über ein Jahr her, seit dem schlägt er sich mit zwei (!) aufeinander folgenden Kreuzbandrissen herum. „Wir haben überhaupt keinen Stress, werden bei ihm sehr behutsam vorgehen und nichts erzwingen“, so Trainer Gerhard Fellner.

Auch eine Zeitleiste will Fellner nicht vorgeben: „Das geht ganz von Philipp aus, wir wollen nichts überstürzen.“