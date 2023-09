Auch in Unterzahl überzeugend

Nach dem Unentschieden gegen Ebreichsdorf in der Vorwoche ging es für die FCK-Kicker am Freitag gegen den nächsten Kapazunder der 2. Landesliga Ost, den SC Wolkersdorf.

Auch hier musste man sich mit der gezeigten Leistung absolut nicht verstecken. Breicha, Aichinger und Co. agierten auf Augenhöhe. In der 39. Minute musste Spiess das Feld mit einer glatten Roten Karte im Gepäck verlassen. Ganze 51. Minuten lang spielten die Klosterneuburger in Unterzahl und ließen sich das aber kaum anmerken. „Wir haben weiter mit zwei Stürmern gespielt. Ich hab den Jungs in der Pause auch klar gesagt, dass jeder einfach zehn Prozent mehr Laufen muss und wir den Ausschluss damit kompensieren können“, so Coach Mario Handl.

Wolkersdorf wirkte davon phasenweise richtig irritiert, hätte sich wohl erwartet, dass die Klosterneuburger sich hinten reinstellen und auf Unentscheiden spielen. Auch nach dem 1:0 durch Stanic stecken die Klosterneuburger nicht auf, sondern erzielten nur fünf Minuten später durch Breicha sogar das 1:1 mit dem das Spiel endete.

Zufriedene Zwischenbilanz

Nach sechs gespielten Runden im Herbst, lassen sich schon langsam erste Trends ablesen und da sieht es für die Handl-Jungs keinesfalls schlecht aus. Acht Punkte nach sechs Runden und ein Platz im soliden Mittelfeld mit sechs Punkten Vorsprung auf Horn und fünf Punkten Vorsprung auf die Absteiger aus Mannersdorf sprechen dafür, dass die Kicker aus der Babenbergerstadt sich auch im weiteren Saisonverlauf nicht verstecken müssen.

Zum Vergleich: Die Bezirksrivalen aus Langenlebarn halten nach sechs Runden nur bei vier Punkten, hatten bisher aber auch einen etwas schwereren Spielplan. „Acht Punkte nach sechs Runden geht absolut in Ordnung. Abgesehen von Katzelsdorf hätte aber auch jedes Spiel anders ausgehen können, im positiven wie im negativen Sinn. Wir haben gesehen, dass wir voll mitspielen können und wissen jetzt für die kommenden Runden, dass wir uns absolut nicht verstecken müssen“, so Handl.