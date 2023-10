Ein Spiel wie aus einem Traum – 7:0 für den FCK!

Das samstägliche Heimspiel des FC Klosterneuburg gegen Bad Vöslau war wohl das Highlight der bisherigen Saison für die Kicker aus der Babenbergerstadt.

Hueber brachte die Gastgeber früh in Führung und von der 34. bis zur 37. Minute entschieden die Gastgeber dann schon die Partie. Hueber traf zum 2:0, Koch legte das 3:0 nach und zum 4:0 traf dann wieder Hueber. Bad Vöslau befand sich in der kompletten Auflösung. Nur kurz nach Wiederbeginn entstand wieder eine offene Begegnung, doch nach einem weiteren Treffer von Hueber, einem von Vogel und einem von Roy war der Endstand von 7:0 fixiert.

Coach Handl hielt den Ball nach der Partie allerdings flach: „Wir haben wirklich sehr gut gespielt, uns den Sieg auch durchaus verdient, aber ich muss das schon etwas relativieren. Das Ergebnis ist in dieser Form zu hoch ausgefallen. Am Ende waren es drei verdiente Punkte, aber auch nicht mehr.“

Ein Blick in die Geschichtsbücher

Der letzte vergleichbare Erfolg in einem Bewerbsspiel gelang den FCK-Kickern am 15. April 2022 mit dem 1:7-Auswärtserfolg gegen Neudorf. Damals glänzte Johannes Mansbart mit vier Treffern. Und der letzte derartig hohe Erfolg ohne Gegentor? Um diesen zu finden muss man in der Historie schon wesentlich länger suchen. Am 31. Oktober 2015 gelang ein 8:0-Heimsieg gegen Laa an der Thaya. Damals stand übrigens auch Mario Handl als Coach an der Seitenlinie. FCK-Obmann Thomas Pils war als Torhüter im Einsatz. Auf dem Feld waren klingende Namen wie Florian Slama, Benjamin Duty, Enzo Duit oder Gregor Waiss im Einsatz.

Handl und Pils können sich an diesen Sieg noch gut erinnern: „8:0 gegen Laa“, antwortete Handl wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, ob er sich an den letzten FCK-Sieg dieser Dimension erinnern könne. „Ich glaube das war gegen Laa vor langer langer Zeit. Da hatte ich über 90 Minuten nichts zu tun und in der Nachspielzeit habe ich dann zwei gute Chancen vereitelt“, hatte auch Pils die Antwort parat.