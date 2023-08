Später Treffer sorgt für wichtige Punkte

Die nach dem letzten Spiel von Coach Handl geforderten Tugenden brachten die Fußballer aus der Babenbergerstadt im Auswärtsspiel gegen Mannersdorf wieder wesentlich besser auf den Platz.

Dabei machten die Umstände es den Klosterneuburgern nicht unbedingt leicht. Nach zwei Niederlagen am Stück in den letzten beiden Runden, machte sich schon ein gewisser Druck bemerkbar, der schwer zu bespielende Platz in Mannersdorf kostete bei der großen Hitze außerdem zusätzliche Energie. Im Verlauf der Partie spielten aber zumindest die schweißtreibenden Temperaturen in die Karten der Klosterneuburger, die zeigten sich nämlich als das körperlich bessere Team.

Bereits in der ersten Halbzeit waren die Handl-Jungs am Drücker, übernahmen nach der Pause dann vollständig das Kommando. Mannersdorf blieb in der Offensive zahnlos. Nur eine wirkliche Chance in der 71. Minute stand zahlreichen Möglcihkeiten für die FCK-Kicker gegenüber. Die machten in der Schlussphase richtig Druck, immer wieder fehlte aber der letzte Pass oder die Präzision, um in Führung zu gehen.

Hueber zeigte seine offensive Klasse

Sekunden vor dem Schlusspfiff wurden die Klosterneuburger aber dann doch für ihre Mühen belohnt. Christian Hueber übernahm in der 93. Minute eine Hereingabe von der rechten Seite mit einem sehenswerten Volleyschuss und brachte das Leder zum entscheidenden 1:0 im Tor unter.

Coach Handl zeigte sich mit der Leistung durchaus zufrieden: „Wir haben die einfachen Sachen wieder richtig gemacht und sehr viel Einsatz gezeigt. Selbst wenn uns der späte Treffer nicht gelungen wäre und wir mit einem Punkt nach Hause gefahren wären, wäre ich zufrieden gewesen, weil die Leistung gepasst hat. Es ist aber natürlich umso schöner, wenn das Team seine Aufgaben erledigt und du am Ende des Tages als Mannschaft mit drei durchaus verdienten Punkten. dafür belohnt wirst.“