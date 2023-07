Vorbereitung lauft gut

Der Saisonstart nähert sich mit Riesenschritten. Bereits am 5. August geht es für die FC-Kicker im NÖ-Cup gegen Langenzersdorf los und am folgenden Freitag geht man schon in die erste Runde der 2. Landesliga Ost .

Wie bereits zuletzt berichtet, sieht man sich beim FCK für die neuen Aufgaben, eine Spielklasse höher, gerüstet. Die Vorbereitung lief bisher zufriedenstellend. Gegen den SV Absdorf, der bekanntlich in die 2. Landesliga West aufgestiegen ist, setzten die FCK-Kicker sich nach Treffern von Neuzugang Christian Hueber und Thomas Schmidt durch. Gegen Spillern trat mit Michael Mayer ein weiterer der neuen Spieler, es setzte aber eine 1:2-Niederlage.

Coach Mario Handl zeigte sich mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden: „Wir sind dort, wo wir sein wollen. Ein paar Spieler sind noch auf Urlaub. Wir sind im Moment darauf fokussiert, die neuen Spieler in die Mannschaft zu integrieren und das wir auf dem drauf bleiben, was wir im Frühling abgeliefert haben. Es geht uns nicht darum, dass Rad jetzt neu zu erfinden, sondern unseren Rhythmus wieder zu finden und die Basis zu stärken.“ Die Neuzugänge machen sich unterdessen gut, so der Trainer: „Die Jungs sind super und sicher eine Verstärkung. Sie haben Qualität, sind engagiert und – was mir besonders wichtig ist – ihre Einstellung passt einfach.“