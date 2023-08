Aichinger beendet eigene Torflaute

Über ein Monat ohne eigenen Treffer? Für einen Stürmer eine halbe Ewigkeit. Mistelbachs Neo-Angreifer Leon Aichinger kam vor der Saison von der zweiten Mannschaft des SV Stripfing, traf in der Vorbereitung dreimal, seit Meisterschaftsstart aber nicht.

Am Freitag gegen Sierndorf beendete er im vierten Spiel seine eigene Torsperre, traf zu wichtigen 2:0 gegen Sierndorf und brachte damit den zweiten Saisonsieg seiner Mannschaft in trockene Tücher. „Für einen Stürmer ist es natürlich wichtig, wenn er trifft“, wusste auch Trainer Alfred Rötzer nach dem Schlusspfiff. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg gegen Obergänserndorf war es der zweite Sieg in Folge, zudem der zweite ohne Gegentreffer. Auch für Sommerneuzugang Richard Rickl im Tor ein kleiner Erfolgslauf.

Für Rötzer war nicht nur die Tatsache, dass man zum zweiten Mal hintereinander gewann schön, sondern vielmehr, dass es auf eigener Anlage gelang: „Schön war, dass wir zu Hause gewonnen haben. Das ist auch wichtig, vor den eigenen Fans.“

Etnik Iberdemaj (li.) ist wieder dabei. Foto: NÖN, Dominik Siml

Ebenfalls erfreulich: Etnik Iberdemaj ist aus dem Urlaub retour und trainiert wieder voll, auch Michael Bernhard meldete sich nach Muskelfaserriss zurück. Iberdemaj kam gegen Sierndorf nach gut einer Stunde, nachdem er schon eine Halbzeit in der Reserve spielte und dort auch ein Tor erzielte. Bernhard nahm auf der Bank Platz, am Freitag gegen Vösendorf könnte schon ein Einsatz winken. Der Linksverteidiger scheint bereit für sein Comeback.

Mistelbach freut sich über die lange Bank

Mit Iberdemaj kam übrigens auch Sebastian Berger – zuletzt noch statt Marcel Bauer in der Startelf – ins Match. Der Youngster legte den Aichinger-Treffer mustergültig vor, Rötzer applaudierte: „Da sieht man, dass wir von der Bank auch was bewegen können. Natürlich haben wir da jetzt mehr Möglichkeiten.“