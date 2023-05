Bumba ist weg, Rickl kommt fix

Was viele Beobachter schon vermuteten, bestätigte sich in der vergangenen Woche: Mistelbach und Stürmer Rona Bumba kamen auf keinen gemeinsamen Nenner, die Wege trennen sich nach zwei Jahren wieder. Wo der Linksfuß in der nächsten Saison auf Torejagd geht, ist noch nicht geklärt. Er selbst verriet: „Vielleicht bleibe ich in der Liga.“

Zurück in dieser ist auch Richard Rickl, der schon mit dem SC Leopoldsdorf hier spielte. Als Mistelbach noch Teil der 1. Landesliga war, fasste der Torhüter gerade Fuß in der Reserve. Jetzt ist der Groß-Schweinbarther zurück im Weinviertel, nachdem er zuletzt bei Mannswörth in der Wiener Stadtliga unter Vertrag stand. „Unterschrieben ist noch nichts, aber wir sind uns einig“, erklärte Sportleiter Hannes Stangl.

Dritter Tormann hielt hinten die Null

Nicht nur die neuen Torhüter beschäftigen Mistelbach aktuell, sondern auch die, die bereits im Kader stehen. Gegen Obergänserndorf hütete mit Benjamin Sauer der Dritte im Bunde den Kasten. Nach Stefan Dominkovics (Kreuzbandriss) fiel auch Zweier Jonas Beißer krankheitsbedingt aus. Der 20-jährige Sauer feierte sein Kampfmannschaftsdebüt, holte sich mit zwei Ausflügen zu Beginn gleich einmal Selbstvertrauen, als er den Ball außerhalb des Sechzehners gerade noch so vor seinen Gegenspielern klären konnte. Als Lohn für eine starke Leistung stand am Ende hinten die Null, der FCM siegte 2:0. „Eine sehr gute Leistung für seinen ersten Einsatz in der Meisterschaft und gleich von Beginn an, lobenswert“, freute sich Trainer Marco Brank. Nachsatz: „Er ist sicher nervös gewesen, dafür hat er es richtig gut gemacht.“

Nicht nur über die Leistung von Sauer durfte sich Brank freuen, sondern auch über einige Vertragsverlängerungen. So bleiben Kapitän Michael Steingassner und Linksverteidiger Michael Bernhard auch in der kommenden Spielzeit beim FCM. Mit Stürmer Samuel Deubner dürfte man sich einig sein, zumindest bestätigte Spannberg-Trainer Mario Kosik den Abgang seines Schützlings nach Mistelbach.