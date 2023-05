Den Trainer verlängert, den Goalgetter nicht

Der FC Mistelbach und Coach Marco Brank gehen auch in der kommenden Spielzeit gemeinsame Wege. Sportleiter Hannes Stangl und der Vorstand verlängerten den Vertrag mit dem ehemaligen U23-Trainer. Sportleiter Hannes Stangl bestätigte auf Nachfrage: „Das ist alles geklärt. Der Marco ist auch in der nächsten Saison unser Trainer

Auch Brank, der im August 2022 von Vorgänger Alfred Rötzer übernahm, ist guter Dinge: „Natürlich freu ich mich, dass ich in meine erste volle Saison gehe und diese Chance bekomme.“Die zwei Tschechen verlassen den VereinWie der Kader, den der Trainer im kommenden Jahr zur Verfügung hat, aussehen wird, ist unterdessen noch ein wenig unklar. Fix sind aber schon drei Abgänge. Emir Dilic und die Tschechen Josef Hesek und Rene Mikulica (derzeit noch rekonvaleszent, im Juni steht eine Knie-Operation an) sind weg. Hesek kam im Sommer 2019 zum FCM, Mikulica erst vor dieser Saison.

Marco Brank steht auch in der nächsten Spielzeit an der Mistelbacher Seitenlinie. Foto: NÖN, Dominik Siml

Vor allem der Dilic-Abgang überrascht, der Stürmer zeigt sich im NÖN-Gespräch enttäuscht: „Ich hab' Geschichte bei dem Verein, bin da groß geworden und hab von hier meine Profilaufbahn gestartet. Der Verein hat jahrelang versucht mich zurück zu holen und wir haben bei der Verpflichtung über die nächsten Jahre geredet. Deswegen finde ich das ein bisschen komisch.“ Der Ex-Profi, der mit sieben Toren und elf Assists an mehr als der Hälfte der ingesamt 34 erzielten Treffer direkt beteiligt ist, war zudem als U8 Co-Trainer im Verein tätig.

Stangl: „Angebot wäre zu niedrig gewesen“

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Bei meiner Rückkehr ist über einen langfristigen Verbleib und eventuelles Karriereende gesprochen worden, jetzt hat es nicht einmal ein Gegenangebot gegeben.“ Stangl, der die Enttäuschung seines Schützlings nachvollziehen kann, rechtfertigte sich: „Das Angebot, dass ich ihm machen hätte können, wäre sicher zu niedrig gewesen.“

Dilic blickt jetzt schon voraus: „Ich freue mich auf die erneute Aufgabe in der 1. Landesliga, wo wir definitv mit einer gestandenen Mannschaft unter die ersten Drei wollen. Sollte es so kommen, wollen wir um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielen.“ Den Verein, bei dem Dilic in den nächsten Tagen unterschreiben wird, wollte er noch nicht verraten.Was ist mit Bumba und einem Goalie?Einer, der den Abgang des Angreifers zumindest ein bisschen kompensieren könnte, ist Rona Bumba. Der Linksfuß fand sich zuletzt unter Marco Brank immer wieder auf der Bank wieder, ein Verbleib scheint unwahrscheinlich. Stangl ließ sich (noch) nicht in die Karten blicken: „Da gibt es erst heute (Montag, Anm.) ein Gespräch.“ Ebenso interessant: Wer den am Kreuzband verletzten Stefan Dominkovics im Tor der Mistelbacher ersetzt.