Der Einser bleibt gleich

15 lange Jahre ist Tormann Stefan Dominkovics mittlerweile beim FC Mistelbach. Philipp Klar, Ivan Barisic oder auch Oguz Ünlü waren in diesem Zeitraum beim FCM, Dominkovics hielt stets die Stellung und war zumeist – manchmal mit ein wenig Wartezeit – die Nummer eins.

Nach der Wintervorbereitung lag ein möglicher Tormannwechsel in der Luft, weil auch Zweier Jonas Beißer gut trainierte und spielte. „Ich hab schon gemerkt, dass es anders war als in anderen Vorbereitungen“, gestand Dominkovics auf Nachfrage. Geschuldet war das mehreren Faktoren: „In den ersten Spielen haben wir viele Tore bekommen, wo auch das eine oder andere Haltbare dabei war, und dann bin ich krank geworden.“

Gegen Neusiedl und Langenrohr performte nicht nur die Mannschaft gut, sondern auch Ersatzmann Beißer. Gegen Leopoldsdorf gab es dann bei der Rückkehr 20 Minuten für Linksfuß Dominkovics, ehe beim letzten „offiziellen Vorbereitungsspiel“ gegen Lassee – Rapid ausgeklammert – beide Schlussmänner eine Halbzeit bekamen. „Normalerweise war es so, dass der, der dann in der Meisterschaft spielt, im letzten Spiel durchspielt, oder zumindest den Großteil. Da hab ich mir dann schon gedacht, dass es da Überlegungen gibt“, so der 35-Jährige.

Die gab es laut Trainer Marco Brank wirklich, schlussendlich entschieden Kleinigkeiten. Brank hob die guten Trainingsleistungen von beiden Tormännern hervor: „Es war von Anfang an ein fairer und offener Kampf ums Einserleiberl. Für den Stefan hat dann wirklich die erste Halbzeit gegen Rapid gesprochen, mit der Leistung hat er sich den Start gegen Stockerau verdient.“