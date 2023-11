Dominkovics' Zukunft wohl nicht in Mistelbach

Ende April gegen Breitenau krachte Mistelbach-Keeper Stefan Dominkovics mit einem Gegenspieler zusammen. Was anfänglich nach Prellung roch, wurde nach einem MRT schließlich ein Riss des hinteren Kreuzbandes.

Der Routinier unterzog sich Ende Mai der notwendigen Operation, seit Kurzem steht er wieder auf dem Trainingsplatz. Der 35-Jährige trainiert zweimal wöchentlich eine Jugendmannschaft des FCM tormannspezifisch und hat anschließend mit Tormanntrainer Herbert Loch und den anderen Torleuten selbst Training. „Ich mach das mit, was halt geht“, berichtet er. Nach manchen Trainingseinheiten schwillt das linke Knie noch an, nach anderen ist alles normal und Dominkovics hat keine Beschwerden. Vom Arzt hat der Linksfuß das Okay, er möchte es aber ruhig angehen. Dass es im Frühjahr bei „seinem“ FCM weitergeht, wo er seit 1999 mit einer halbjährlichen Pause durchgehend spielte, bezweifelt er: „Ich glaube, in Mistelbach wird es schwierig werden mit dem Aufwand.“

Anfragen für den Linksfuß sind da

Wie beziehungsweise wo es weitergeht, will er noch abwarten. Auch, weil das Knie zeitweise noch anschwillt: „Deswegen weiß ich nicht genau, wie schnell sich das gibt und wann ich wieder alles voll mitmachen kann.“ Anfragen von mehreren Vereinen trudelten unterdessen schon ein, der bald 36-Jährige möchte aber nichts überstürzen: „Ich will auch keinem Verein zusagen, wenn ich nicht weiß, ob es geht.“

Der Verein selbst weiß Bescheid. Hannes Stangl, Sportlicher Leiter beim FC Mistelbach, sagte auf NÖN-Nachfrage: „ Wir sind ihm sehr dankbar für all die Jahre und werden seine Entscheidung – egal, wie sie ausfällt – mittragen. Für ihn wird in Zukunft immer eine Türe offen sein.“

Mit Richard Rickl, der im Sommer zum FCM zurückkehrte, ist man sehr zufrieden: „Er hat wirklich stark gehalten, mit ihm haben wir aktuell eine wirklich starke Nummer eins“, weiß Stangl.