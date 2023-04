Eine unglaubliche Serie

6:0, 2:0, 8:0, 7:0 auswärts, 4:3 und am Freitag 1:0 zu Hause – der FC Mistelbach und Breitenau/Schwarzau haben eine besonders einseitige Beziehung.

Mit dem 1:0-Erfolg verlängerten die Jungs von Trainer Marco Brank die Siegesserie gegen den Lieblingsgegner, fünf der sechs Siege wurden sogar zu null eingefahren. Eine Premiere gab es bei der ganzen Routine dennoch: Erstmals finge sich Mistelbach zu Hause keinen Gegentreffer gegen Breitenau. Für den Coach ging der Sieg schlussendlich mehr als in Ordnung. Der Gegner wurde in 93 Minuten nur einmal richtig gefährlich, da war Jonas Beißer – der nach 53 Minuten für den verletzten Stefan Dominkovics zwischen die Pfosten gewandert war – allerdings bravourös zur Stelle.

Brank sah den Erfolg nicht nur auf dem Feld, sondern auch auch daneben. So eine Serie würde auch immer etwas mit den Köpfen machen und im Vorfeld natürlich allgegenwärtig sein: „Ja, das war natürlich Thema in der Mannschaft. Das kleine Risiko ist immer, dass du das vielleicht auf die leichte Schulter nimmst. Da wollte ich, dass das auf keinen Fall passiert, deswegen hab ich sie nochmal aufmerksam gemacht“, so der Trainer.

Bauer mit acht Treffern „Breitenau-Experte“

Das funktionierte gut, auch weil mit Marcel Bauer jener Offensivmann zur Pause in die Partie kam, der ein absoluter Breitenau-Experte ist: zwei Tore beim 8:0, zwei weitere beim 7:0, drei beim 4:3 und jetzt das Siegestor beim 1:0-Erfolg – acht Treffer gegen den Lieblingsgegner.