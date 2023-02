Fünf Jahre im Amt: Sanfter Erfolg statt „Born to be Wild“

„Born to be wild“ trifft bei Mistelbach-Obmann Leopold Born weniger zu. Er hält die Vereinsführung beim FCM eher nach dem Motto „In der Ruhe liegt die Kraft“. Die NÖN traf den 59-Jährigen fast exakt fünf Jahre nach seinem Amtsantritt zum Gespräch.

NÖN: Vor fünf Jahren haben Sie den FC Mistelbach als Obmann übernommen. Wie lautet die erste Bilanz?Leopold Born: Fünf Jahre ist das schon wieder her? Ich muss ehrlich sagen, ich tu mir schwer, wenn es um Jahreszahlen geht. So ein Jahr vergeht schon schnell, das ist ja eigentlich nichts. Es steht immer was an. Sponsoring im Juli für die Herbstsaison, Catering, Spielpatronanz. Dann ist die Meisterschaft und im Februar hast du das selbe Spiel wieder. Dann kommen die Vorstandssitzungen dazu, zwischendurch wird natürlich viel telefoniert. Bei einem Verein wie Mistelbach mit 120 Kindern, Kampfmannschaft, U23, Hilfspersonal – normalerweise kannst du das nebenbei nicht machen, das ist jeden Tag ein Drei-, Vier-Stunden-Job. Ich kann das nur machen, weil ich einen super Vorstand als Unterstützung habe. Ich bin nur ein Verbindungsglied zwischen den einzelnen Teilen. Zur Bilanz muss ich sagen, die ist grundsätzlich positiv. Wirtschaftlich stehen wir auf einem guten Fuß, darauf haben wir die letzten Jahre geschaut. Wir sind schuldenfrei, das war uns wichtig. Und mir ist es wichtig, im Verein eine innere Ruhe zu haben. Da bin ich schon eher der Bremser, versuche immer, eher abzuwarten, als Entscheidungen schnell zu treffen.

Wollten Sie es so lange machen?Born: An und für sich nicht. Ich hab ja deswegen ja gesagt, weil es keinen gegeben hat, auf der anderen Seite hab ich mir auch gedacht, man kann einen Verein wie Mistelbach, mit der Jugendarbeit und allem Drumherum, nicht sterben lassen. Ich sage bei diversen Vorstandssitzungen aber schon, wenn es wer machen möchte, dann sehr gerne.

Wie sehr gefällt es Ihnen, was sagt der Energielevel?Born: Mir taugt’s unheimlich. Nicht weil ich Obmann bin, bei mir zählt eher, dass der Verein zusammenhält. Wir haben ein unglaublich gutes Team, von der Gitti (Zeugwartin, Anm.) bis hin zu allen anderen Helfern. Mir persönlich ist immer wichtig, dass die Mehrheit zählt und dass wir die auch als Verein vertreten. Mir war von Anfang an wichtig, dass sich viele Leute einbringen und ihre Ideen kundtun. Wenn der Energielevel nicht passen würde, dann würde ich sagen: Ich hab ein Problem und ich lass es sein.

Was sagen Sie zu sportlichen Situation?Born: Für mich sind die letzten Saisonen schon abgehakt, weil die Zeit so schnell voranschreitet. Im Juni ist es wieder aus und du musst schon ab Mai für die kommende Saison planen. Fakt ist, dass wir im Herbst wenig Punkte gemacht haben, wir haben uns schon mehr erhofft. Generell muss man aber sagen: Im Fußball gibt es immer Höhen und Tiefen. Wir versuchen immer, das Beste daraus zu machen. Einmal gelingt es mehr, einmal weniger.

Mit den Mustangs und den Spartans gibt es zwei andere starke Vereine in der Stadt. Zuvor war der FC Mistelbach einige Zeit so ein bisschen der alleinige Platzhirsch. Bringt die neue Situation nur Vorteile mit sich oder auch Herausforderungen?Born: Wir sehen uns da nicht als Platzhirsch. Mistelbach ist eine Stadt, da gibt es mehrere Vereine auf hohem Niveau. Wir haben uns arrangiert, sind nicht neidisch. Im Gegenteil, wir arbeiten mit ihnen zusammen. Die Spartans nutzen zum Beispiel unseren VIP-Raum oder unsere Ausschank. Wenn wir was brauchen, helfen sie uns und umgekehrt.

Gibt es Überschneidungen bei den Heimspielen?Born: Nein. Wir spielen das Meiste am Freitag, also da haben wir noch nie Probleme gehabt.

Wie kann/muss es der FCM schaffen, junge Kinder für sich zu gewinnen, also auf denFußballplatz zu bringen?Born (überlegt): Ich bin der Meinung, dass wir da versuchen müssen, uns abzuheben, in dem man Dinge ausarbeitet, die für den Verein gut sind. Zum Beispiel, dass wir nur Trainer haben, die auch die Ausbildung haben. In erster Linie steht aber der Spaß im Vordergrund. Wenn das Kind keinen Spaß hat, wird es nicht kommen. Da sind wir gerade dabei, ein durchachtes Projekt auszuarbeiten, aber das dauert natürlich seine Zeit. Unser Ziel ist es natürlich immer, aus der eigenen Jugend Spieler in die Kampfmannschaft zu bekommen, die Philosophie verfolgen wir. Dass das nicht leicht ist, bei dem Niveau in der 2. Landesliga, ist auch klar.

Schaut man auch auf die anderen Vereine? Was machen die gut, was kann man vielleicht im eigenen Verein auch so umsetzen?Born: Ja, wir sind auch immer wieder in Kontakt. Natürlich schaut man, wie machen die das da, wie machen die das dort. Zweimal im Jahr gibt es auch den Sportstammtisch in Mistelbach und da kommen

diverseste Vertreter aus allen Vereinen. Da tauscht man sich auch aus.

Eingangs haben Sie den Arbeitsaufwand erwähnt. Im Herbst gab es das U15-Länderspiel Österreich gegen Tschechien, im März kommt Rapid. Events in dieser Größenordnung erfordern besondere Vor- und Nachbereitung.Born: Das U15-Spiel war ein tolles Event. Der ÖFB hat gesagt, es kommen circa 150 Personen, dann war der ganze Platz voll. Es waren auch sehr viele tschechische Fans da. Wie die Anfrage gekommen ist, haben wir gleich ja gesagt. Für uns war das ein Highlight. Wir sind bestrebt, dass wir in diese Richtung wieder etwas bekommen, aber natürlich muss man da auf viele Dinge schauen.

Und das Rapid-Match am 24. März. Wie laufen die Vorbereitungen?Born: Wir brauchen Absperrungen, hinter jedem Tor gibt es zwei aufgestellte Holzhütten mit Getränken und Essen. Extra WC-Anlagen muss es geben, im VIP-Bereich werden die Spieler und die Funktionäre bewirtet. Die Kantine wird auch zu einem extra VIP-Bereich umgebaut. Securitys brauchen wir, die Parksituation muss bestmöglich gelöst werden. Also organisatorisch ist da jede Menge Aufwand dahinter und gefühlt gibt es täglich Änderungen.