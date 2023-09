Für den Captain ist der Herbst vorbei

Hiobsbotschaft für den FC Mistelbach! Kapitän Michael Steingassner wird in der Hinrunde keine Partie mehr machen, sein rechtes Knie schmerzt nach wie vor. Trainer Alfred Rötzer rechnete auf NÖN-Nachfrage schon mit einem längeren Ausfall, Steingassner selbst bestätigte das: „Ich habe jetzt schon ein gutes Monat pausiert, die Schmerzen sind aber unverändert. Der Plan ist, dass ich jetzt bis Ende September noch physikalische Behandlungen mache, und wenn sich da jetzt nicht irgendwas Drastisches verändert, werde ich operiert.“ Nachsatz: „Ich werde bis Winter nicht spielen, möchte dem Knie jetzt einfach die Zeit geben.“

Ebenfalls noch länger weg sein wird Johannes Rapper nach seinem Bandscheibenvorfall. Rötzer erklärte: „Er muss schauen, wie die Therapie anspricht. Wir machen ihm da keinen Zeitdruck.“

Positive Neuigkeiten gibt es indes von Michael Bernhard. Der Linksverteidiger stand nach seinem Muskelfaserriss erstmals in dieser Saison auf dem Feld, feierte beim 2:2 in Vösendorf sein Comeback. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er Mitte Juni in Brunn. Rötzer freut's: „Gut, dass er wieder fit ist.“ Bernhard und der bisherige Linksverteidiger Alessandro Mistura gaben sich praktisch die Klinke in die Hand, Mistura fehlte nämlich im Aufgebot. Die Erklärung gab's vom Coach: „Er war diese Woche krank und deshalb nicht dabei.“

Rötzer: „Rickl wie eine Krake“

Voll dabei war gegen Vösendorf hingegen Torhüter Richard Rickl. Der im Sommer aus Mannswörth gekommene Schlussmann erwischte im Süden einen bärenstarken Tag und hielt dem FCM zumindest einen Punkt fest. Sein Trainer lobte ihn im Nachgang: „Er war für mich der Mann des Tages. Wie eine Krake, er hat alles rausgefischt.“ Am Freitag kommen die Horn Amateure zum FCM.