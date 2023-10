In der Mini-Krise zum Tabellenführer

Des einen Freud, des anderen Leid! Während Wolkersdorf am Freitag in Mistelbach spät jubeln durfte, mussten Trainer Alfred Rötzer und seine Jungs ihre Wunden lecken. Das 1:2 im Derby war bereits die dritte Niederlage am Stück, davor gab es ein unglückliches 0:1 in Ebreichsdorf und eine 0:2-Heimniederlage gegen Klosterneuburg.

Was auffällt? Mistelbach erzielte insgesamt 16 Treffer, sieben davon allerdings gegen Katzelsdorf und Obergänserndorf. In den letzten drei Spielen gab es nur ein einziges Tor, das 1:0 von Albert Kautz gegen Wolkersdorf. Der Kreativspieler steht seit dem Ebreichsdorf-Match im Sturmzentrum auf dem Platz und kommt nicht mehr über den Flügel.

Vom Stammspieler zu fünf Minuten in zwei Partien

Vorne in der Spitze stand bis dahin Leon Aichinger. Der Sommerneuzugang war die ersten acht Matches gesetzt, traf allerdings nur ein einziges Mal. Rötzer stellte um, nahm Aichinger aus der Mannschaft. Gegen Ebreichsdorf kam er gar nicht zum Einsatz, gegen Wolkersdorf gab es fünf Minuten. Vor allem das Sichern der Bälle veranlasste den Trainer zur Umstellung: „Da sieht man schon, dass er (Albert Kautz, Anm.) vorne die Bälle besser festmachen kann und immer für Unruhe sorgt.“ Insgesamt gefiel ihm der Derbyauftritt seiner Offensive aber nicht, auch weil Marcel Bauer völlig abgemeldet war. Der letzte Derbyheld musste nach 68 Minuten für Sebastian Berger Platz machen. Auch Alessandro Mistura und Tomas Tok blieben blass. „Wir haben nach vorne zu wenig Zugriff gehabt, und wenn wir Möglichkeiten gehabt haben, waren wir zu wenig klar“, kritisierte Rötzer.

Rötzer: „Müssen dran glauben“

Leichter werden die kommenden Aufgaben auch keinen Fall, es warten zwei schwere Auswärtsspiele. Schon am Samstag muss man zum Tabellenführer, die Admira Panthers eilen von Sieg zu Sieg. „Die nächste schwere Partie für uns. Jetzt müssen wir dran glauben, dass wir auswärts bei der Admira etwas mitnehmen“, versucht es Rötzer mit Zweckoptimismus. Danach fährt man zu Landesliga-Absteiger Mannersdorf – aktuell Vorletzter der Tabelle. Gegen die Mannersdorfer sollte unbedingt ein Dreier her.