Maslowski will den nächsten Schritt gehen

NÖN: Früh in der Karriere zeichnete sich ein steiler Weg, vor allem in der Saison 2021/22 haben Sie bei der Wr. Viktoria unter Toni Polster regelmäßig gespielt. Danach - bei Donaufeld und Union Mauer - blieben die Einsatzzeiten größtenteils aus. Woran lag das?Niki Maslowski: Donaufeld wurde in der Vorsaison Meister in der Wiener Stadtliga und war eine eingespielte Truppe, der Kader war extrem breit und ich konnte mich schlichtweg nicht durchsetzen. Ohne Aussicht auf Spielzeit ging es dann zu Mauer. Dort lief die Wintervorbereitung sehr gut, da kam ich auch regelmäßig und oft zum Einsatz. Nicht leugnen kann ich aber, dass es als Wintertransfer schwierig war sich in die bereits bestehenden Strukturen einzufinden. Es hatten viele Spieler einen Vorsprung den ich, vor allem durch eine längere Erkrankung am Beginn der Rückrunde, nicht aufholen konnte. Jetzt schaue ich nach vorne und dort steht Mistelbach.

Gab es diesen Sommer auch andere Angebote?Maslowski: Es gab Interesse von der Regionalliga Ost abwärts. Ich habe mich jetzt aber vollkommen bewusst für den FC Mistelbach entschieden, weil für mich Spielzeit die oberste Priorität hat.

Sie wollen jetzt in Mistelbach neu durchstarten. Was waren die Gründe für den Wechsel zum FCM?Maslowski: Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und ich habe das Gefühl, dass ich dieses Umfeld jetzt brauche, um den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung gehen zu können.

Von der dritten Liga im Winter zu Union Mauer in die vierte und jetzt zu Mistelbach in die fünfte. Für Sie ein „Rückschritt“ bzw. wie sind Ihre Gedanken zu den letzten Jahren?Maslowski: Die letzten Jahre waren sehr ereignisreich. Der Sprung vom Nachwuchs in den Erwachsenenfußball ist mir nicht leicht gefallen, allerdings bin ich spätestens seit Donaufeld davon überzeugt, jetzt angekommen zu sein. Ich habe auf meinem bisherigen Weg viel lernen dürfen, habe großartige Menschen kennen gelernt und freue mich jetzt enorm auf die kommende Saison.

Wo sehen Sie ihre Stärken, wo noch Verbesserungspotenzial?Maslowski: Meine technischen Fähigkeiten und meine Dynamik geben dem Trainer die Möglichkeit, mich auf vielen Positionen einsetzen zu können. Vor allem aber als Innenverteidiger und Sechser kann ich der Mannschaft im Spielaufbau mit meinen spielerischen Qualitäten helfen. Da ich schon länger nicht mehr in einer offensiven Rolle eingebunden war, würde ich den Torabschluss als ausbaufähig bezeichnen, auch wenn das mit dem Toreschießen in der zweiten Mannschaft bei Donaufeld und Mauer eigentlich ganz gut funktioniert hat.

Was ist mit Mistelbach - vor allem mit den anderen Neuzugängen rund um Tok und Mistura - in dieser Saison möglich?Maslowski: Ich kenne die Mannschaft noch nicht gut genug, um hier eine seriöse Prognose abgeben zu können. Ich kann und werde meinen Beitrag leisten, um den FC Mistelbach tabellarisch so gut wie möglich dastehen zu lassen.