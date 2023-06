Nach Jahren der Wanderschaft ist Niki Maslowski zurück in der Heimat – zumindest im Bezirk. Der Unterolberndorfer, der einst seine Karriere beim SC Kreuttal startete, dockt beim FC Mistelbach an und verstärkt die Defensive. Über den FAC, die Austria und Rapid ging es 2020 in die Steiermark zu Sturm Graz, ehe er 2021 bei Toni Polster und der Wr. Viktoria erstmals Regionalliga-Luft schnupperte. Es folgten Stationen bei Donaufeld und zuletzt Union Mauer, viel Einsatzzeiten sollten für den 21-Jährigen allerdings nicht rumkommen. Jetzt will er in Mistelbach Fuß fassen.

Was die Plätze in der Innenverteidigung betrifft, heißt das, dass sich Linksfuß Maslowski mit Alexander Graf und Thomas Augustin um die erste Elf matchen wird. „Genau“, bestätigte Brank den offenen Konkurrenzkampf. „Das ist das Ziel.“

Neben dem neuen Innenverteidiger stehen ein Flügelspieler und ein Stürmer bereits ante portas, bei beiden Akteuren fehlt nur noch die Unterschrift „Da schaut es mittlerweile gut aus“, verriet Brank.

Beißer geht: „Es war seine Entscheidung“

Keine Lust auf Konkurrenzkampf hat Jonas Beißer. Der Tormann verlässt den FC Mistelbach im Sommer wieder, Brank erklärte: „Es war seine Entscheidung. Deswegen sind wir da jetzt noch auf der Suche nach einem zweiten Tormann.“

Abschied. Jonas Beißer verlässt den FC Mistelbach im Sommer. Foto: NÖN, Dominik Siml

Ebenfalls erfreulich: Marcel Bauer ist – zumindest bis inklusive September – wieder vollständig anwesend, mit Oktober startet seine Verpflichtung beim Bundesheer wieder.