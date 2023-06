Mistelbach holt Tok zurück

Mistelbach bastelt weiter fleißig am Kader für die nächste Saison und präsentiert drei weitere Neuzugänge. Mit Niki Maslowski und Samuel Deubner ist man sich ja schon länger einig, jetzt kommt noch ein offensives Trio dazu. Die NÖN warf einen Blick auf die Neuen:

Tomas Tok

Der tschechische Linksfuß schlägt zum zweiten Mal seine Zelte in Mistelbach auf und kommt aus Hohenau. Schon von Sommer 2019 bis Anfang 2022 kickte der 28-Jährige beim FCM und überzeugte damals mit Torgefahr und als Vorlagengeber. Nach internen Reiberein endete das Engagement im Frühjahr 2022. Sportleiter Hannes Stangl ist guter Dinge, dass Tok an seine Anfangszeiten in Mistelbach anschließen kann: „Ich glaube, mit dieser Mannschaft kommt er gut zurecht. Ich hab„ lange mit ihm geplaudert, über seine Qualität brauchen wir sowieso nicht reden.“

Leon Aichinger

Der großgewachsene Stürmer kommt von Stripfing II aus der 1. Klasse Nord und erzielte dort in der abgelaufenen Spielzeit elf Treffer. Stangl freut sich über den Deal: „Die Tinte ist trocken. Er ist jung und talentiert. Ein typischer Neuner.“ Aichinger durfte in der Wintervorbereitung unter Ex-Coach Goran Djuricin auch mit der Regionalliga-Mannschaft trainieren. Im Testspiel gegen Allerheiligen gelang ihm in 45 Minuten ein Triplepack.

Kommt aus Stripfing: Stürmer Leon Aichinger. Foto: NÖN, Dominik Siml

Allesandro Mistura

Der gebürtige Vorarlberger kam 2021 zum studieren nach Wien und wechselt jetzt aus der Wiener Stadtliga zum FCM. Der 26-Jährige Linksfuß zählte beim Stadtligisten in der vergangenen Saison meist zum Stammpersonal und beackerte die linke Seite. Er kann sowohl links in der Viererkette, als auch links offensiv spielen, ist beim FCM eher für den Flügel angedacht.