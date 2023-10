Mistelbach wusste wieder, wo das Tor steht

Kein Tor gegen Klosterneuburg, kein Tor in Ebreichsdorf, eines gegen Wolkerdorf und eines gegen die Admira Panthers – der Motor der Mistelbacher stotterte in den vergangenen vier Partien, neben null Punkten konnte man auch nur zwei Treffer verbuchen.

In Mannersdorf am Samstagnachmittag sollte alles anders werden: Die Mannen von Trainer Alfred Rötzer schossen sich ihren Frust von der Seele und den Absteiger mit 4:0 ab. Schon nach drei Minuten stand's 1:0 für den FCM. Leon Aichinger, zuletzt nur Joker bei den Mistelbachern, rechtfertigte seinen Startelfeinsatz: Er drückte die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie. Michael Bernhard traf noch vor der Pause zum 2:0, die Partie war aber erst mit dem 3:0 wirklich durch. Das erzielte Wechselspieler Sebastian Berger nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung, er kam für den noch immer am Knöchel bedienten Marcel Bauer ins Match. In der Schlussphase legte der Ex-Horner noch das 4:0 drauf und schnürte damit seinen Doppelpack. Von Trainer Alfred Rötzer gab's dafür lobenden Worte: „Er hat das wirklich super gemacht nach seiner Einwechslung.“

Austrianer Rötzer zog Vergleich

Generell war Rötzer über den ersten Dreier nach einem Monat Durststrecke froh, sah den Druck aber noch nicht zu groß werden. Er verwies auf die Gegner der letzten Runden und verglich den FC Mistelbach mit Herzensverein Austria Wien: „Ich vergleich das mit der Aus-tria, weil ich Austria-Fan bin. Wenn die gegen Sturm, LASK oder Salzburg spielt, muss an dem Tag einfach alles passen. Ähnlich ist das bei uns. Wir müssen die Punkte gegen die Gegner holen, die mit uns auf Augenhöhe sind, und wenn ich schaue, wo die Admira oder Wolkersdorf stehen, dann sind das eben Spiele, wo wir nur etwas mitnehmen können, wenn uns alles aufgeht.“

Nach dem Sieg feierte die Mannschaft gemeinsam in Wien den Einstand der Sommerneuzugänge. „Vielleicht war das mit ein Grund, dass die Burschen noch motivierter waren“, schmunzelte Rötzer, der mit seinen Jungs ein hartes Restprogramm vor der Brust hat.

Brunn, Stockerau und Bad Vöslau

Schon am Freitag ist mit Brunn ein spielstarker Gegner zu Gast. Die Schiener-Mannen halten nach zwölf Partien – genau wie Mistelbach – bei fünf Siegen und zwei Unentschieden. Danach muss der FCM zu Titelfavorit Stockerau, ehe zum Herbstabschluss Bad Vöslau kommt. Derzeit stehen die Mistelbacher auf Rang acht, sind vom Zweitplatzierten genau so weit weg wie vom 14. – nämlich sieben Punkte.