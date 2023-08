Neuer Krankensessel im Mistelbacher Lazarett

Linksverteidiger und Sechser aus der Stammformation vorgeben zu müssen, schmerzt jede Mannschaft – vor allem in Kombination. Kommt dann auch noch der etatmäßige Rechtsverteidiger dazu, sieht es im Normalfall ganz düster aus.

Mistelbach-Coach Alfred Rötzer und Co-Trainer Roman Mokesch machen aktuell das Beste aus der Situation, probieren Spieler auf nicht angestammten Positionen aus und setzen – ein bisschen auch gezwungenermaßen – noch mehr auf die Jugend. Für Steingassner spielte zuletzt nämlich Innenverteidiger NIki Maslowski im defensiven Mittelfeld, für Rapper rückte Oliver Stuchetz rechts in die Viererkette. Aber warum musste Rapper überhaupt passen? „Er hat Rückenprobleme, tut da schon länger herum“, schildert Rötzer die Problematik. Ein MRT soll Klarheit bringen, woher diese rühren.

Steingassner muss bis Ende August warten

Genau wie bei Steingassner, bei dem mittlerweile die dritte Magnetresonanz ansteht. Die ersten beiden Aufnahmen sollen nicht so genau gewesen sein, wie sich die zuständigen Ärzte das vorgestellt hatten. Der behandelnde Steingassner-Arzt ist bis Ende August aber nicht da, bis dahin muss der Mistelbacher Kapitän auch auf eine genaue Diagnose und in der Folge auch auf die weitere Vorgehensweise bei seiner Knieverletzung warten. Der Einzige im FCM-Lazarett, bei dem baldige Besserung in Sicht scheint, ist Bernhard. Der Linksverteidiger möchte nach seinem Muskelfaserriss nächste Woche wieder ins Training einsteigen, ist dann möglicherweise für die Heimpartie Ende August gegen Sierndorf ein Thema.

Nicht nur die Defensive hält den Coach mit den vielen Verletzungen in Atem, auch offensiv lief am Wochenende gegen Langenlebarn noch einiges nicht rund. Albert Kautz, Tomas Tok, Leon Aichinger und Marcel Bauer harmonierten noch nicht so, wie man sich das beim FCM wünscht. Vor allem den Aichinger, Tok und Kautz gelang wenig. Letzterer hatte zumindest beim Assist auf Bauer seine Füße im Spiel und sammelte damit einen Scorerpunkt. Bauer, der gewohnt viel rackerte, setzte mit dem Tor zum 1:0 seinen persönlichen Erfolgslauf fort und traf nach dem letzten Testspiel auch im ersten Ligaspiel.

Schon am heutigen Dienstag geht es weiter, Mistelbach muss um 19. 30 Uhr auswärts bei Rene Hieblinger und seinem 1. FC Bisamberg ran.