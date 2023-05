Riesige Enttäuschung

Freitag Bisamberg, Montag Langenlebarn – so lautet das Programm für den FC Mistelbach. In den beiden Heimspielen wollte der FCM keine Niederlage kassieren, wie Trainer Marco Brank am Montag im NÖN-Gespräch ein wenig angesäuert zugab: „Vorgenommen haben wir uns vier Punkte, also muss man sagen: zu wenig.“ Nachsatz: „Es ist nur einer geworden, deswegen ist die Enttäuschung natürlich da.“

Dabei fing alles wunderbar an: Mistelbach lag gegen Bisamberg schon 2:0 und 3:1 vorne, ließ sich in der Schlussphase aber noch die Butter vom Brot nehmen. Der Gegner ging volles Risiko, knallte einen schweren Volley genau ins Kreuz und traf anschließend per Fallrückzieher noch zum Ausgleich.

Am Montag begann es weniger gut, denn schon die erste Chance des Gegners war drin – nach der Hinspiel-Niederlage also die zweite Pleite gegen Aufsteiger Langenlebarn. Brank gab die Marschroute für den nächsten Wochen vor: „Wenn wir jetzt nicht gewonnen haben, dann müssen wir uns die Punkte eben woanders zurückholen.“