Alfred Rötzer ist nach elf Monaten zurück beim FC Mistelbach. Branks Nachfolger ist also auch sein Vorgänger. Erst im August warf der Coach nach viereinhalb Jahren das Handtuch. „Er ist unser neuer, alter Trainer“, erklärte Stangl, der sich freut, wieder auf Rötzer zählen zu können: „Das hat sich gut ergeben. Er ist wieder voll motiviert und hat die Akkus aufgeladen. Ich hab„ immer gern mit ihm zusammengearbeitet.“

Auch Rötzer selbst, der in der Zwischenzeit den Trainerkurs zur A-Lizenz finaliserte, ist voller Tatendrang. Die NÖN kontaktierte ihn schon vergangenen Dienstag nach dem Brank-Aus, da soll es aber noch keinen Kontakt zwischen Verein und Trainer gegeben haben. Erst am Wochenende wurde alles fixiert: „Dadurch, dass wir uns auch so lange kennen, ist das relativ schnell gegangen. Es passt für mich gut. Ich bin voller Energie und freu mich richtig drauf.“ Mit der Rötzer-Rückkehr kommt es auch zum Comeback von Co-Trainer Roman Mokesch, der ebenfalls im August sein Aus verkündete.

Mikulanec coacht die Reserve

Paul Mikulanec, früher unter anderem in Schrattenberg Übungsleiter und der Vater von Wolkersdorf-Kicker Niklas, übernimmt die U23 und soll das Trainerteam bei Gegner-Beobachtungen und anderen Tätigkeiten unterstützen. „Das wird ein Dreier-Team“, so Stangl. Von Gerald Jonik trennte man sich. Er betreute die Reserve bis dato.

Deubner kommt nicht

Samuel Deubner, der von Spannberg nach Mistelbach hätte wechseln sollen, fand für ihn die beste Lösung. Er bleibt beim SKS. Sportleiter Hannes Stangl bestätigte: „Er hat mir geschrieben, dass er jetzt doch nicht kommt, weil der Marco nicht mehr Trainer ist. Die Leihgebühr hat Spannberg schon wieder zurücküberwiesen.“