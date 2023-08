Der Verletzungsteufel wütet im Bezirk

Zwei Punkte beim SC Wolkersdorf, vier beim Kontrahenten aus Mistelbach – die Bezirksteams suchen noch nach ihrer Form und der besten Elf. Das liegt auch daran, das aktuell viele Spieler nicht bei 100 Prozent sind oder sogar ganz ausfallen. Die NÖN versuchte sich einen Überblick zu verschaffen:

SC Wolkersdorf

Kapitän und Spielmacher Daniel Schöpf ließ schon die Feiertagspartie gegen Obergänserndorf aus. Sein Engagement, sein Einsatz, seine Ideen und seine Ruhe am Ball fehlten natürlich. Auch in Vösendorf musste er noch mit muskulären Problemen passen – zumindest für die Startelf. Ebenfalls gegen Obergänserndorf nicht dabei: Thomas Hochmeister (krank), Thomas Petronczki (privat), Thomas Eibl (Zehenbruch), Florian Waranitsch (Knöchel) und Niklas Mikulanec (gesperrt).

Einige davon (Mikulanec, Hochmeister und Waranitsch kamen gegen Vösendorf vom Start weg zum Einsatz, dafür fiel Fabian Stöckl nach seiner Gelb-roten Karte gesperrt aus. Schöpf kam von der Bank und mit ihm auch der (Teil-)Erfolg zurück. Bei 0:2 eingewechselt stand es wenig später durch einen Stanic-Doppelpack 2:2. „Für einen Kurzeinsatz hat es gereicht. Da geht auch ein Ruck durch die Mannschaft“, atmete Trainer Markus Siebenhandl durch, dass das „Hirn der Mannschaft“ zumindest 25 mitwirken konnte. Er kam für Waranitsch, der nach einer Knöchelblessur erstmals überhaupt in dieser Saison zum Einsatz kam.

Wolkersdorf-Kapitän Daniel Schöpf fehlte zuletzt zweimal in der Startelf. Foto: Dominik Siml

FC Mistelbach

Bei Rechtsverteidiger Johannes Rapper, der schon die Langenlebarn und Bisamberg-Spiele mit Rückenproblemen ausließ, brachte eine MRT-Untersuchung mittlerweile Gewissheit. Der 24-Jährige erlitt einen Bandscheibenvorfall, ist dementsprechend geknickt und kann aktuell nicht einschätzen, wie lange er fehlen wird: „Momentan kann ich noch nicht viel sagen. Bei der Ärztin ist mir einmal die Lade runtergefallen. Ich muss jetzt alles mit einem Sportarzt und Physio in die Wege leiten.“

Für den seit Jahren gesetzten Außenverteidiger spielt aktuell Jungspund Oliver Stuchetz rechts in der Viererkette und der machte vor allem gegen Obergänserdorf gute Figur. Den zweiten Treffer von Marcel Bauer bereitete der 17-Jährige vor. Bauer, im Normalfall gesetzt, nahm diesmal nur auf der Bank Platz. Für ihn spielte der im Sommer gekommene Sebastian Berger. Coach Alfred Rötzer erklärte: „Wir haben gesagt, wir wollen ihm die Chance geben. Er hat wirklich gut trainiert und unser Gedanke war, dass wir mit dem Marcel dann einen Spieler haben, der in der zweiten Halbzeit noch Akzente setzen kann und frischen Schwung bringt.“

Der Plan ging auf, Bauer traf zur Vorentscheidung. Der 3:0-Sieg in Obergänserndorf schmeckte Rötzer besonders gut: „Das ist schon ein richtiger Energiegeber. Für eine junge Mannschaft ist so ein Erfolg natürlich ganz wichtig.“ Nach den Ausfällen von Michael Steingassner, Michael Bernhard und eben Rapper fehlt es dem Team in einigen Situationen an Ruhe und Erfahrung.

Zumindest Bernhard steht seit Montag wieder im Training, ob der Linksverteidiger schon am Wochenende Thema ist, konnte sein Trainer nicht sagen. „Bei einer Muskelverletzung ist es immer schwierig, Prognosen abzugeben. Wir müssen schauen.“