Mit Doppelpackern in die Meisterschaft

Gelungene Generalprobe für Wolkersdorf und Kapitän Daniel Schöpf. Der Ex-Profi scheint sei Visier kurz vor Meisterschaftsbeginn gut eingestellt zu haben, er steuerte gegen Stadtligist Mannswörth beide Treffer bei. Der SCW gewann 2:1, bevor zum Saisonstart Sierndorf kommt. Schöpf weiß: „Immer ein unangenehmer Gegner. Wie gut es dann funktioniert, werden wir sehen. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns, konnten uns körperlich und taktisch weiterentwickeln. Markus (Trainer Siebenhandl, Anm.) hat unsere Stärken noch einmal verfeinert.“

Schöpf hat sich einiges vorgenommen: „Schön wäre natürlich eine ähnliche Saison wie letztes Jahr, da müssen wir aber hoffen, dass wir möglichst verletzungsfrei bleiben, weil wir schon einiges an Qualität in der Breite verloren haben. Das ist aber natürlich auch eine schöne Chance für junge Spieler, an der Verantwortung zu wachsen.“

Fehlen wird den Wolkersdorfern Stütze Niklas Mikulanec, der Rechtsverteidiger sitzt eine Sperre aus der Vorsaison ab. Florian Warantisch ist nach Verletzung fraglich, laut Trainer Markus Siebenhandl dürfte es sich bis Freitag aber ausgehen. Dafür hat er mit Lukas Weigl eine zusätzliche Option in der Defensive; der Linksfuß tritt seinen neuen Posten in Deutschland erst Mitte September an und steht bis dahin im Trainings- und Matchbetrieb. „Wir sind bereit, müssen es am Freitag auf den Punkt bringen“, so Siebenhandl. Der Auftaktgegner aus Sierndorf verlor seinen letzten Test gegen Donau überraschend hoch mit 0:7.

Bei Mistelbach traf Marcel Bauer, in der abgelaufenen Spielzeit der beste Torschütze, die gesamte Vorbereitung noch nicht, ehe ihm am Donnerstag gegen Al Ahli ein Doppelpack gelang. Mit zwei Traumtoren – eines ins kurze, eines ins lange Kreuzeck – tankte er Selbstvertrauen. Am Samstag gegen Prottes konnte er nicht nachlegen, der letzte Test fiel ins Wasser.

Drei Akteure fehlen Rötzer zum Auftakt

Neben Michael Bernhard (Muskelfaserriss) werden auch Etnik Iberdemaj (privat verhindert) und Captain Michael Stein- gassner fehlen. Der Mittelfeldmann wartet weiterhin auf seine Diagnose, an Belastung ist im Moment nicht zu denken. Steingassnger muss pausieren, das rechte Knie schmerzt nach wie vor.

Auch ohne den etatmäßigen Kapitän will Rötzer am Freitag gegen Langenlebarn drei Punkte holen: „Im Endeffekt sind wir, glaube ich, gut vorbereitet. Die Burschen sind so weit, das erste Heimspiel wollen wir gewinnen.“ Was es braucht, um als Sieger vom Platz zu gehen, weiß er: „Die Aufgabe wird sein, dass wir defensiv kompakt sind und unsere eigenen Ballbesitzphasen verlängern.“