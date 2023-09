Schockmoment um Albert Kautz

64 Minuten waren vergangen, als Mistelbachs Offensivakteur Albert Kautz das Feld verlassen musste. Für ihn kam Sebastian Berger in die Partie, der später das 4:0 erzielen sollte. Doch was war bei Kautz los? Nach einem Zweikampf blieb er liegen und griff sich an das Bein, das er sich im Vorjahr im Testspiel gegen Lafnitz gebrochen hat. Der Flügelspieler ließ sich sofort austauschen. „Ich hoffe, dass es nur ein Schockmoment für ihn war und nichts Schlimmeres“, bangte Trainer Alfred Rötzer nach dem Schlusspfiff mit seinem Schützling.

Kautz selbst gab einen Tag nach dem Spiel auf NÖN-Nachfrage Entwarnung. „Es tut zwar noch weh, ist zum Glück aber nichts Schlimmeres. Es war mehr der Schock, weil er genau beide Stellen 'gut' erwischt hat, die gebrochen waren und ich sofort die schlimmsten Befürchtungen hatte.“ Für Kautz kam Sebastian Berger aufs Feld, der sich gleich in die Schützenliste eintrug. Rötzer war zufrieden: „Wir haben viel Energie und Schwung gebracht.“

Bauer nähert sich der Topform

Von Sorgenkind Kautz geht es zu Goalgetter Marcel Bauer. Der Flügelspieler traf in den letzten beiden Spielen gleich dreimal, der Doppelpack gegen Katzelsdorf brachte seine Farben auf Kurs Auswärtssieg. „Ja“, strahlt er in gewohnt sympathischer Art, „ich bin im Moment in guter Form.“ Mit fünf Saisontoren ist Bauer aktuell bester Mistelbacher Schütze und wieder auf dem Weg dazu, es auch am Ende der Saison zu sein. Im Vorjahr gelangen ihm 16 Tore. Zwei Wochen muss Bauer noch beim Bundesheer durchbeißen, ehe er wieder regelmäßig auf dem Trainingsplatz stehen kann.

Der nächste Sieg spuckt den FCM übrigens auf Rang drei der Tabelle aus, 14 Punkte stehen auf dem Konto. Für Sportleiter Hannes Stangl doppelt Grunde zur Freude, feierte er doch am Samstag auch seinen 59. Geburtstag. „Ein schönes Geschenk“, fand Rötzer. Das Geburtstagskind pflichtete ihm bei. Stangl meinte außerdem: „Sehr erfreulich, wir werden immer stärker. Die Liga ist dieses Jahr sehr spannend und ausgeglichen.“