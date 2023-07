Tok verspricht: „Werde besser sein als 2019“

Für Aufsehen sorgte die Rückholaktion von Spielmacher Tomas Tok, der in seiner ersten Ära beim FC Mistelbach zunächst mit überragenden Leistungen, später aber auch oft mit gefühlter Lustlosigkeit die Blicke auf sich zog. Der mittlerweile 28-Jährige wechselt vom ASV Hohenau zurück zu jenem Verein, bei dem er im Sommer 2019 erstmals seine Zelte in Österreich aufgeschlagen hatte.

Ex-Trainer Marco Brank nahm nach dem Derby gegen Neusiedl Anfang Juni Kontakt zu Tok auf und überzeugte ihn von einem nochmaligen Engagement in Mistelbach. „Dann hat sich auch Hannes Stangl bei mir gemeldet, beide haben großes Interesse an meiner Rückkehr gezeigt. Und da wir uns nicht auf eine Fortsetzung in Hohenau geeinigt haben, war meine Entscheidung klar“, so der Linksfuß. Dass es zu einem Comeback im FCM-Trikot kam, hatte laut Tok aber noch einen entscheidenden Faktor: „Ein wichtiger Grund war die Rückkehr in eine vertraute Umgebung.“

Spielmacher peilt die Top-Fünf an

Tok hat aber nicht nur mit seiner neuen und alten Mannschaft viel vor, sondern auch persönlich. Er weiß: „Das Team in Mistelbach besteht mittlerweile aus vielen jungen und talentierten Leuten. Wenn sie ehrlich und hart arbeiten und lernen, können wir große Erfolge erzielen. Mein persönliches Ziel ist die obere Tabellenhälfte, am liebsten wären mir die Top-Fünf.“

Und seine eigenen Ziele? Die klingen angesichts der Statistik aus dem Jahr 2019 fast noch ambitionierter. Nach seiner Ankunft schoss Tok den FCM damals mit zwölf Treffern und noch mehr Assists in 13 Herbstpartien (danach wurde die Spielzeit aufgrund der Pandemie abgebrochen, Anm.) fast im Alleingang auf Platz zwei, vor allem Stürmer Dominik Scheitz (acht Tore) profitierte von der Überform des Tschechen. „Ich bin bereit, hart zu arbeiten und war noch nie so fit wie jetzt“, erklärt der Linksfuß, der in seiner Karriere schon früh und immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. Sein Abschlussatz: „Ich bin bereit für die neue Saison und weiß, dass die Statistik aus der Saison 2019/20 gut ist, aber ich gehe davon aus, dass ich noch besser sein werde.“