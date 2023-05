Ein Goalgetter bleibt, ein anderer ist fraglich

Es geht Schlag auf Schlag beim FC Mistelbach. Nachdem seit vergangener Woche klar ist, dass Trainer Marco Brank auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie steht, der Verein aber Stützen wie Emir Dilic oder den Legionär Josef Hesek abgibt, wurden jetzt die nächsten Personalentscheidungen getroffen.

Neumann, Hager, Stuchetz bleiben bis 2024

Die Youngster Jan Neumann, Pascal Hager und Oliver Stuchetz bleiben allesamt beim FCM, auch Top-Torschütze Marcel Bauer wurde bis 2024 an den Verein gebunden. Erst am Samstag in Bad Vöslau gelangen dem Flügelspieler die Saisontore 14 und 15, Rang zwei in der Schützenliste ist damit aktuell Realität, wenngleich Bauer diesen derzeit (noch) mit Vöslaus Daniel Weber teilen muss.

Einer, der in der Vergangenheit für massig Tore sorgte, seit Frühjahrsstart aber auf dem Abstellgleis steht, ist Stürmer Rona Bumba. Sportleiter Hannes Stangl hatte für Montagabend das finale Gespräch angesetzt, der Angreifer musste beruflich allerdings absagen. Stangl konnte auf Nachfrage nicht viel sagen: „Morgen (Dienstag, nach Redaktionsschluss, Anm.) am Abend um die Zeit weiß ich mehr.“ Dass Bumba zuletzt mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden war, ist kein Geheimnis. Ein Verbleib scheint eher unwahrscheinlich.

Mit anderen Akteuren wie Michael Steingassner, Alexander Graf oder Michael Bernhard stehen noch Gespräche aus. „Das sehe ich aber sehr positiv“, gab sich Stangl vor dem finalen Austausch mit dem Defensiv-Trio zuversichtlich. Innenverteidiger Thomas Augustin, der unter Brank wieder zum Stammspieler avancierte, hat unterdessen fix für die neue Spielzeit zugesagt.

Rickl-Comeback im Mistelbacher Dress?

Ebenfalls interessant beim FCM: Wer kommt an Stelle des verletzten Stefan Dominkovics an die Seite von Jonas Beißer? Stangl hielt fest: „Natürlich musst du jetzt einen Einsertormann verpflichten.“ Die Gerüchteküche spuckte zuletzt den Namen Richard Rickl aus, der schon vor rund zehn Jahren beim FCM spielte und dort auch Eigenbaustatus besitzt. Seit Jänner 2021 ist der Groß-Schweinbarther bei Mannswörth in der Wiener Stadtliga engagiert. Stangl bestätigte Gespräche mit dem 27-Jährigen Torhüter, eine Einigung soll es allerdings noch nicht geben: „Wir haben einmal gesprochen. Ich habe aber auch mit anderen Tormännern gesprochen. Fix ist aber noch nichts.“

