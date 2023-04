Endlich wieder Nummer eins in Mistelbach

Werbung

Es war spät in der Nacht, als das Licht im VIP-Bereich der Mistelbacher Sportanlage dann doch ausging. Verwunderlich war das nicht, denn die Mannschaft in Grün hatte lange darauf warten müssen, endlich einmal wieder einen Sieg über den SC Wolkersdorf feiern zu dürfen. Zuletzt war das am 24. Mai 2019 der Fall, mit einem 3:2-Erfolg, ebenfalls in Mistelbach. Seither gab’s vier weitere Duelle der beiden Rivalen, drei davon gingen – mit 4:2, 4:0 und 5:0 teils heftig – an den SCW, eines endete 2:2.

In all diesen Spielen mit dabei waren auf Mistelbacher Seite nur zwei Akteure: Torhüter Stefan Dominkovics und Rechtsverteidiger Johannes Rapper. Beide trugen diesmal dazu bei, dass der FCM fast über die volle Distanz souverän verteidigte und so die Basis schaffte für die eigenen Angriffe, von welchen Flügel Marcel Bauer zwei im Wolkersdorfer Kasten unterbrachte.

Rapper war es auch, der es am Ende mit seinem Elfmeter doch noch spannend machte. Nervös wurde er dadurch aber nicht: „Ich war überzeugt, dass wir es drüberbringen. Das war einfach extrem wichtig für uns, da wieder einmal zu bestehen und wieder einmal die Nummer eins in Mistelbach zu sein.“

Goalie Dominkovics: „Vier Jahre? Ein Wahnsinn“

Das sah auch Dominkovics so, der nicht am Radar hatte, dass die Negativ-Serie schon seit 2019 anhielt: „Mir war es gar nicht bewusst, dass es so lange her ist. Vier Jahre, ein Wahnsinn. Aber es ist natürlich ein wunderschönes Gefühl, speziell, wenn die Punkte so wichtig sind, wie sie aktuell sind.“

Für Trainer Marco Brank war es freilich der erste Sieg als Cheftrainer, er löste seinen Vorgänger Alfred Rötzer ja erst nach dem 0:4 im letzten Aufeinandertreffen im Herbst ab. Dennoch wusste Brank genau Bescheid, wann Mistelbach zuletzt ein Derby gewonnen hatte. Auch er genoss den Moment: „Es fühlt sich sehr gut an, um ehrlich zu sein. Ein Derbysieg ist dann doch ein bisschen etwas Besonderes. Auch nach dem Hinspielergebnis tut das gut.“

Vier weitere Heimspiele

In der Tabelle schob sich Mistelbach mit dem Sieg auch ein wenig nach vor. Fünf Punkte fehlen auf die obere Tabellenhälfte, acht auf den nächsten Gegner Sierndorf. Brank blickt freilich auch nach unten, freut sich über den vergrößerten Abstand zu Schlusslicht Breitenau/Schwarzau, das in Korneuburg mit 1:5 unterging.

Gespielt wird am Freitag wieder zu Hause, genau wie auch danach gegen Langenlebarn, Breitenau/Schwarzau und Bisamberg. Im Sommer musste Mistelbach wegen dem Umbau der Laufbahn ja wochenlang auswärts antreten. Die Zuschauerzahl wird zwar wieder sinken – gegen Wolkersdorf kamen über 600 –, Dominkovics hofft aber auf ein ähnliches Resultat: „Der Sieg war für die nächsten Wochen sicher extrem wichtig.“