Vom Urlaub direkt in die Vorbereitung

Anfang Juli ist im Hause Rötzer traditionell Urlaubszeit. Eines war heuer aber anders als in den meisten Jahren, sagt der Rückkehrer auf der Mistelbacher Trainerbank, als ihn die NÖN am Freitag in Italien erreicht: „Ich bin noch nie so entspannt auf Urlaub gefahren wie heuer.“ Kein stressiges Saisonende. Keine Transferzeit. Keine Spielergespräche. Keine sportlichen Sorgen.

Vor rund einem Jahr war das noch ganz anders. Rötzer hatte gerade sein vierjähriges Jubiläum als FCM-Coach hinter sich gebracht. Das Energielevel war niedrig, die Akkus leer. Trotzdem sagte er zu, eine weitere Saison zu bleiben. Ein Fehler, wie er heute glaubt: „Das hätte ich mir eingestehen müssen. Ich hätte sagen müssen, ich brauche eine Pause. Aber du bist halt in dem Hamsterrad drinnen und machst weiter.“ Das Ende ist bekannt, der 47-Jährige blieb nur noch zwei Meisterschaftsrunden, nach einem 1:2 in Stockerau und dem 0:4 in Wolkersdorf warf er das Handtuch.

Rötzer war knapp vor einer Unterschrift in Kreuttal

Elf Monate später ist der langjährige Trainer plötzlich zurück, der FC Mistelbach präsentierte ihn nach dem überraschenden Aus für Marco Brank als neuen, alten Trainer. Schon zuvor hatte es immer wieder Anfragen gegeben, zuletzt vom SC Kreuttal, wo Rötzer eigenen Aussagen zu Folge sogar ganz knapp vor einer Unterschrift stand. Wäre der SCK nicht aus der ersten in die zweite Klasse abgestiegen, die Mistelbach-Rückkehr wäre wohl gar nicht mehr möglich gewesen.

Dass er nun doch wieder am bekannten Fleck gelandet ist, freut Rötzer freilich: „Es ist eine super Liga, der Verein ist für mich super geführt, sportlich ist es natürlich eine Herausforderung, und ich kenne das Umfeld. Und anscheinend habe ich es nicht so schlecht gemacht, sonst hätten sie mich ja nicht kontaktiert.“

Vorfreude auf die junge Mannschaft

Mit sich bringt das Comeback freilich, dass der fußballerische Stress zurück ist, und zwar mit sofortiger Wirkung. Rötzer fährt am Montag direkt aus dem Urlaub zum Trainingsstart - mit neuer Energie. Er freut sich auf die schönen Aspekte des Trainerjobs, und vor allem darauf, seine Mannschaft kennenzulernen, in welcher doch einige neue Gesichter stehen.

Bei den Transfers konnte er diesmal nicht mitwirken, auch wenn er schon vor einem Jahr versucht hatte, Niki Maslowski zu einem Wechsel nach Mistelbach zu bewegen. Auch Ex-Poysdorfer Sebastian Berger, der vom zweiten Team des SV Horn kommt, stand schon mal am Zettel von Co-Trainer Roman Mokesch. Im Großen und Ganzen will sich Rötzer aber erst ein Bild machen: „Viele junge Spieler sind schon integriert worden, jetzt sind weitere Junge dazugekommen. Der Verein hat bewusst so entschieden und das passt auch für mich. Es wird eine spannende Mannschaft werden, wir werden sehen, wie sie sich entwickeln und was wir draus machen können. Aber für mich ist es noch zu früh, da ein erstes Urteil abzugeben, weil ich manche Spieler noch nicht kenne.“