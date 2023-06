Dicke Luft nach Verband-Alleingang

Die Horn Amateure und die Admira Amateure sollen in der nächsten Saison in einer auf 16 Vereine aufgestockten 2. Landesliga Ost spielen. So brachte es das Sportreferat des NÖFV vor knapp einer Woche einstimmig auf den Weg.

Der Hintergrund? Die Admira zog ihr Amateur-Team vor einem Jahr aus der Regionalliga zurück, suchte ihr Heil in einer Kooperation mit Traiskirchen. Mittlerweile bereut man diesen Schritt, will wieder auf eigenen Beinen stehen. Das Regulativ ist eher schwammig, wo eine Amateurmannschaft eines Profivereins einzustufen sei, empfiehlt aber die höchste Leistungsstufe auf Landesebene. Weil man in der 1. Landesliga aber ob des möglichen Quereinsteigers die Nase rümpfte, soll jetzt die 2. Landesliga Ost zum Handkuss kommen.

Die Horn Amateure wiederum stellten schon öfter den Antrag in die 2. Landesliga West eingegliedert zu werden. Sportlich ging's zuletzt aber in die andere Richtung. Horn II stieg vor einem Jahr aus der Gebietsliga ab, spielt aktuell in der 1. Klasse.

Falsch informiert? Das Sportreferat rund um Robert Ruzak schätzte die 2. Landesliga-Vereine falsch ein. Foto: Wolfgang Wallner

Die Begründung? „Die 2. Landesliga Ost hat schon immer 16 Vereine angestrebt“, berichtet der Vorsitzende des Sportreferats, Robert Ruzak, von einer günstigen Gelegenheit, die sich aufgrund der Anträge aus Horn und der Südstadt auftat.

Das Problem? Diese Begründung hält der Realität nicht einmal im Ansatz stand. Die NÖN fragte bei allen 14 Vereinen nach, die aktuell in der Liga engagiert sind. Bis auf Bisamberg, Obmann Franz Holzer ist das Thema „egal“, äußern sich die restlichen 13 Klubs zumindest skeptisch, zehn lehnen die Aufstockung kategorisch ab.

Die Neueingliederung der Admira können viele noch nachvollziehen. Das Versetzen der Waldviertler vom Westen in den Osten stößt allen sauer auf. Katzelsdorf-Obmann Wolfgang Csank bringt es auf den Punkt: „Eine bodenlose Frechheit! Ich habe null Verständnis dafür, dass sie uns einen Verein aufs Auge drücken und damit hier im Süden eine Kettenreaktion in der Abstiegsfrage auslösen. Viel besser wäre es gewesen, hier in der 2. Landesliga Ost nur einen Verein absteigen zu lassen und die Admira Amateure einzugliedern und im Westen das Gleiche zu tun.“ Im Westen? Dort will man von 16 Vereinen nichts wissen. In der Ost auch nicht, aber davon wusste das Sportreferat bislang nichts oder leugnete bewusst diese Tatsache.

Wie es weitergeht? Das Sportreferat spricht nur eine Empfehlung aus. Diese müsste im NÖFV-Vorstand (voraussichtlich am 23. Juni) beschlossen werden. Das Skurrile: Im Sportreferat und im Vorstand sitzen großteils dieselben Köpfe.

Das sagen die Vereine der 2. Landesliga Ost

Eggendorf-Obmann Werner Müller: "Wir können selber nichts dagegen machen. Das mit Horn verstehe ich nicht ganz. Die Admira finde ich okay. Die Aufstockung an sich ist natürlich eine finanzielle Frage. Es ist mit einem Mehraufwand verbunden. Es sind immerhin vier Spiele mehr, wenn man das schon macht, warum nicht nur mit der Admira und einem Absteiger weniger? Das verstehe ich nicht."

Markus Krachler, Breitenau: "Horn ist abgestiegen, ist in der ersten Klasse im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob sie sich das verdient haben, wo viele Vereine viel investiert haben, um dort zu sein über Jahre hinweg. Plötzlich sind da zwei Amateurvereine, die einfach so da sind. Dann kommt noch die Distanz dazu. Es wird sich aber jemand was gedacht haben. Ich persönlich bin froh, dass wir nicht nach Horn fahren müssen. Bei der Admira ist das noch nachvollziehbar, weil die auch sportlich dort sind und mithalten werden."

Behrooz Khiaban, Obmann ASK Bad Vöslau: "Ich finde es wirklich unfair und habe für diese Entscheidung kein Verständnis. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es einen Absteiger mehr gibt bei uns. Durch 16 Vereine entsteht eine enorme Zusatzbelastung, die die Klubs und die Spieler bewältigen müssen."

Wolfgang Csank, Obmann SC Katzelsdorf: "Eine bodenlose Frechheit! Ich habe null Verständnis dafür, dass sie uns einen Verein auf's Auge drücken und damit hier im Süden eine Kettenreaktion in den unteren Ligen in der Abstiegsfrage auslösen. Viel besser wäre es gewesen, hier in der 2. Landesliga Ost nur einen Verein absteigen zu lassen und die Admira Amateure einzugliedern und im Westen das gleiche zu tun."

Thomas Schmidt, Präsident SV Stockerau: „Eine Sauerei, ich werde jetzt auch einen Antrag stellen, dass wir in die Regionalliga wollen, weil wir 1991 Cupsieger waren und in einer Stadt mit 18.000 Einwohnern spielen.“ Ihm stoßen gleich mehrere Dinge sauer auf: „Erstens der Zeitpunkt, wir reden von Anfang Juni, wo wir unsere Kaderplanung fast schon fertig haben.“ Schmidt spielt wohl darauf an, dass vor allem die Admira Juniors gleich oben mitspielen wollen und somit ein Titelkonkurrent der Stockerauer sind. „Zweitens, dass niemand mit uns geredet hat und alle Vereine der Liga vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und drittens bedeuten vier Spiele mehr pro Saison mehr Aufwand und mehr Geld. Und bei Heimspielen gegen die Admira verkaufe ich auch nicht mehr als drei Wurstsemmeln extra.“

Lukas Fürhauser, Trainer in Sierndorf: „Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker und gerecht ist das sicher nicht. Das ist eine Watsch’n ins Gesicht für alle ordentlich und hart arbeitenden Vereine. Was denkt sich ein Verein wie Ernstbrunn, der nur knapp den Aufstieg verpasst, und plötzlich ziehen die Horn Amateure an ihnen aus der 1. Klasse vorbei.“ Dabei sei er ein Fan von mehr Spielen und die Admira könne er noch verstehen, „aber was Horn in der 2. Landesliga Ost zu suchen hat, muss mir einer erklären, gerade oder ungerade Ligen hin oder her. Ich möchte nur ein einziges Argument hören, dem ich zustimmen kann.“

Günter Flehberger, Sportlicher Leiter Langenlebarn: „Ich bin klar dagegen. Das ist ein Wahnsinn! Wie kommen wir dazu, quer durch das ganze Land fahren zu müssen? Warum Horn? Mit welcher Qualifikation? Sie steigen ja von der Gebietsliga in die 1. Klasse ab. Dazu kommt, dass diese Vereine in der 2. Landesliga wahrscheinlich keine Reserve stellen werden. Man sollte alle ‚Amateure‘ von Bundesligisten in eine eigene Liga geben, wo sie niemandem weh tun. Der Erste könnte sich ja für den Cup qualifizieren.“

Christian Zerzan, Vösendorf-Sportchef: „Die Aufstockung stört uns nicht. Dass aber Horn dazukommt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Vor allem aus wirtschaftlicher Sicht ist Horn kein Gewinn für uns.“

Robert Schiener, Brunn-Mastermind: „Das mit der Admira passt für uns, da bekommen wir auch noch ein Derby dazu. Horn ist aufgrund der weiten Fahrtstrecke natürlich ein Wahnsinn. Da hätte es vielleicht die Möglichkeit gegeben die 2. Landesliga West und 2. Landesliga Ost mit 15 Vereinen zu spielen mit einem Übergangsjahr, um dann auf 16 Vereine zu kommen. Als Zuckerl sollte sich der Verband überlegen, dass es wie in der Nachwuchs-Landesliga einen Fahrtkostenersatz gibt.“

Peter Beninger, Obmann SC Wolkersdorf: „Ich habe mir das durchgerechnet. Finanziell ist die Aufstockung ein Minusgeschäft. Was mich aber noch viel mehr stört, ist die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist. Die Vereine werden für dumm verkauft.“