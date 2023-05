Comeback nach 554 Tagen

Eigentlich hätte der Blitzstart gegen Vösendorf, als es nach knapp zehn Minuten schon 3:0 für den SV Sierndorf stand, Thema Nummer eins sein können am vergangenen Samstag am Sierndorfer Sportplatz. Oder Fabian Zahrl, der in der Reserve 80 Minuten spielte, drei Tore schoss, sich dann auf die Bank setzte, schon nach 20 Minuten eingewechselt wurde und das 4:1 erzielte. Doch für das meiste Aufsehen sorgte Bernd Moormann.

Der 26-jährige Defensivspieler feierte sein Comeback im Sierndorf-Dress, er wurde in der 78. Minute eingewechselt und stand damit nach 554 Tagen, oder über anderthalb Jahren, wieder am Feld. Dafür gab es auch viel Applaus von den Rängen und Trainer Lukas Fürhauser meinte: „Das war für mich viel wichtiger als der Sieg. Ein unglaublich emotionaler Moment.“ Auch Moormann wusste nicht, wohin mit den Emotionen: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“ Muskuläre Probleme und hartnäckige Schambeinschmerzen sorgten für diese lange Zwangspause. Moormann versuchte alles, um wieder fit zu werden, aber lange Zeit schien nichts zu helfen.

Jetzt war es aber wieder soweit, und er krönte damit den Tag der Sierndorfer. Mit dem 4:2 über die starken Vösendorfer festigten Fürhauser und Co. Platz fünf, den man jetzt bis zum Saisonende auch halten möchte – ein mehr als nur realistisches Ziel, ist Sierndorf doch ex aequo mit Leader Korneuburg die beste Rückrundenmannschaft. 19 Punkte aus acht Spielen sind ein unglaublich starker Wert ...