FCK ist bereit für die 2. Landesliga

Wenn es nicht zu unerwarteten Abgängen oder Zugängen kommt, steht der Kader des FC Klosterneuburg, mit dem man im August in die 2. Landesliga Ost startet, bereits fest.

Vier Zugänge und sechs Abgänge lautete die Bilanz. Neben Johannes Mansbart und Sebastian Klicka, die ihre Karriere beendet haben, wird man nicht mehr auf die Dienste von Murat Bora, Etienne Sobotka, Lukas Halper und Domagoj Skukan zählen können.

Bora wechselt zu Gerasdorf in die Stadtliga. Er hatte im Frühjahr aber ohnehin nicht mehr die gewünschte Wirkung, hielt nach der Saison bei nur acht Toren nach 26 Spielen. Auch Lukas Halper wird für Gerasdorf auf dem Feld stehen. Etienne Sobotka, der seit seiner schweren Verletzung im Duell mit Sieghartskirchen nicht mehr auf dem Platz stand, wechselt nach Hausleiten und Skukan wechselt ins Ausland.

Zugänge bringen viel Qualität

Am schwersten zu kompensieren wird auf jeden Fall Johannes Mansbart sein, Spieler seines Kalibers sind auch in der 2. Landesliga Mangelware.

Als offensive Verstärkung kommt Christian Hueber vom SC Columbia Floridsdorf. Der Stürmer glänzt mit einer geballten Ladung an Erfahrung, spielte auch schon für die Elektra, Donaustadt, den FC Marchfeld oder die Sportunion Mauer. Für die Verteidigung konnte Michael Mayer verpflichtet werden.

Der ehemalige Kapitän von Marchfeld II entschied sich bekanntlich für den FCK anstatt bei Marchfeld seine Chance auf die Regionalliga zu nutzen (die NÖN berichtete). Mit viel Qualität aber auch Flexibilität soll Sandro Feigl bestechen, der aus Obergänserndorf geholt wurde. Das vielversprechende Talent kennt Coach Mario Handl noch aus seiner Zeit beim FAC. Der Linksfuß kann in der Abwehr und auch im Mittelfeld quasi jede Position besetzen.

Und auch im Tor gab es eine Ergänzung: Roman Voznyi wurde per Zwangsverpflichtung vom SV Sieghartskirchen nach Klosterneuburg geholt und sorgt auf der gut besetzten Position für noch mehr Tiefe.

Die Führungsriege der Klosterneuburger zeigt sich überzeugt von der Qualität der Zugänge, allen voran der sportliche Leiter Karlheinz Resch: „Ich sehe die Mannschaft gut aufgestellt. Wir haben Qualitätsspieler geholt. Wir sind vielleicht nicht mehr ganz so breit wie im Vorjahr aber dafür noch tiefer. Für die Saison wird es jetzt darauf ankommen, dass wir als Team zusammenfinden, uns gut vorbereiten und dann anschauen, was die 2. Landesliga zu bieten hat. Wir können aber mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung gehen, weil die Mannschaft im Großteil ja geblieben ist. Wir sind eine eingespielte und eingeschworene Truppe, das ist sicherlich ein Vorteil.“ Weitere Zu- oder Abgänge sind laut Resch nicht geplant.

Auch für Coach Mario Handl passt die Zusammensetzung seiner Mannschaft für die anstehende Spielzeit: „Neben der spielerischen Qualität ist mir ja immer die sportliche Einstellung und der Charakter der Spieler sehr wichtig. Das muss zu uns passen. Das schaut bei den Neuzugängen sehr gut aus und auch von der Disziplin her passt das sehr gut.“

Ins gleiche Horn stößt auch Obmann Thomas Pils: „Einen Mansbart zu ersetzen ist natürlich kaum möglich, aber die Mannschaft ist gut aufgestellt und schon eingespielt. Der Großteil des Kerns ist erhalten geblieben und die Voraussetzungen mit denen wir in die 2. Landesliga gehen, sind nicht schlecht.“

Als erster Gegner in der 2. Landesliga steht übrigens gleich die 2. Mannschaft des SV Horn auf dem Programm, deren Neueinstufung in die 2. Landesliga ja nicht unumstritten abgelaufen ist.