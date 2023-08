Jubilar bringt ersten Punkt

Doppelt Grund zur Freude hatte Horn-Amateure-Youngster Filip Stojak in der abgelaufenen Woche. Erst am Dienstag wurde er 18 Jahre alt, am Samstag gegen Ebreichsdorf reichten ihm 31 Minuten für einen Doppelpack. Stojak drehte die Partie – bei seiner Einwechslung in Minute 59 stand es noch 1:0 für Ebreichsdorf – quasi im Alleingang, stellte mit Toren nach 69 bzw. 80 Minuten auf 2:1. Zuerst war er nach einem Steckpass durch und ließ Kevin Pendl keine Chance (69.), dann eroberte Filip Drljepan - diesmal von den Profis dabei - die Kugel und leitete damit den zweiten Treffer ein. Horn schaltete blitzschnell um, Stojak drehte zum zweiten Mal jubelnd ab.

Gegen Klosterneuburg und Katzelsdorf stand er noch in der Startelf, diesmal kam er als Joker von der Bank. „Eine starke Leistung“, wusste auch Trainer Daniel Vladisavljevic, der seinem gesamten Team ein gutes Zeugnis ausstellte.

Ebenfalls hervorzuheben war für den Coach Filip Drljepan. Der Namensvetter von Stojak kam als „Hilfe von oben“, half diesmal bei den Amateuren aus und hielt die Abwehr zusammen. Vladisavljevic sah den Punktgewinn als Bonus, nahm ihn natürlich gerne mit: „In der zweiten Halbzeit haben wir es uns verdient, in der ersten Halbzeit hätten wir auch mit 0:3 in die Kabine gehen können.“

Horn Amateure - Ebreichsdorf Dem Titelaspiranten einen Punkt abgeknöpft

Der Punkt gegen die Horn Amateure lässt Ebreichsdorf weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten: „Wir hätten in der ersten Hälfte das Spiel entscheiden müssen, erklärte Trainer Christopher Maucha im Anschluss an die Partie.