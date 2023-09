Verwirrung um Rückennummern

Lieblings- oder Glücksnummer? Nicht bei den Horn Amateuren. Dort wechseln Amar Hot, Pascal Eidher und Co nämlich Woche für Woche das Trikot und die Ziffer darauf. So lief beispielsweise Julian Hinterleitner in den bisherigen Spielen schon mit den Nummern 16, 14, 10, 9 und am Freitag gegen Mistelbach mit der 19 auf.

Trainer Daniel Vladislavljevic nannte zwei Gründe: „Dadurch, dass wir immer Rotieren, hat bei uns kein Spieler eine fixe Nummer. Es kommen ja immer wieder Spieler von oben oder aus der U18, für uns ist das logistisch einfacher.“ Rein pragmatisch ist das Nummerntauschen allerdings auch nicht, wie der Coach auf Nachfrage gestand: „Auch, weil es schwerer in der Gegneranalyse ist. Ich hab das im Nachwuchs auch gerne gemacht, dass sich der Gegner schwerer einstellen kann.“

Geholfen hat das am Freitag gegen Mistelbach allerdings nicht – 0:2. Coach Vladisavljevic war geknickt: „In der ersten Halbzeit waren Chancen auf beiden Seiten da, da haben wir es leider verabsäumt, ein Tor zu machen. Mit dem 1:0 haben sie uns den Wind aus den Segeln genommen. Aktuell haben wir ein bisschen Problem mit dem Toreschießen.“