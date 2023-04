„Wir sind wirklich eine Familie“

Werbung

NÖN: Du hast in mehr als 500 Spielen 357 Tore für die Langenlebarner Kampfmannschaft geschossen. Du bist vier Mal Schützenkönig in der Gebietsliga geworden. Gibt es ein Tor, an das du dich noch besonders erinnerst? Günter Eder: Emotional und eines meiner wichtigsten war das Führungstor gegen Hohenau, das uns den Meistertitel gebracht hat. Den Film hätte man besser nicht schreiben können. Bis kurz davor bin ich ja noch im Krankenhaus gelegen.

Es hat auch Zeiten gegeben, in denen du mehr auf der Ersatzbank gesessen als in der Startelf gestanden bist. Wie bist du mit der Reservistenrolle umgegangen? Eder: Das zu akzeptieren war natürlich schwer, aber man muss es respektieren. Mein Pech war, dass ich mir beim Abschlusstraining eine Fersenprellung zugezogen habe. Ich habe den falschen Ehrgeiz gehabt und zu früh begonnen. Und Gegor (Waiss; Anm.), mit dem ich um einen Startplatz gefightet habe, war damals gut drauf.

Du bist fast stärker zurück gekommen als du davor warst. Du hast deine Mannschaft gegen Hohenau praktisch vom Krankenbett aus in die 2. Landesliga geschossen und zum Abschluss der Herbstsaison alle vier Tore beim 4:1-Sieg gegen Eggendorf erzielt. Wie macht man das mit bald 38 Jahren? Eder: An diesem Tag hat alles gepasst. Ich lebe natürlich auch von den Vorlagen der Außenspieler Slama und Duty. Aber ich weiß, dass ich an meine absolute Glanzzeit nicht mehr herankomme.

Wie konkret sind die Gedanken an ein Karriereende? Eder: Natürlich schwirren die Gedanken herum. Aber ich habe noch keine Ahnung, wann wirklich Schluss sein wird. Vielleicht im Sommer. Vielleicht in zwei Jahren. Es wird eine Bauchentscheidung. Solange ich eine gute Rolle in der Mannschaft spiele, werde ich weiter machen. Ich werde aufhören, wenn es sich richtig anfühlt, wobei ich hoffe, dass es nicht der Körper entscheidet.

Du bist seit fast 30 Jahren Spieler des SV Langenlebarn, Gerald Bauer seit 20 Jahren Obmann. Das sind Ewigkeiten im ansonsten schnelllebigen Fußballgeschäft. Was zeichnet deinen Obmann aus? Eder: Gerald verkörpert den Verein wie kein Zweiter. Er ist seit so vielen Jahren das Gesicht unseres Vereins und unterstützt uns Spieler in jeder Situation. Man sieht selten einen Obmann mit so einer Gelassenheit. Natürlich ist auch wichtig, dass es sehr viele Helfer im Verein gibt. Geralds Fußstapfen sind jedenfalls richtig groß.

In den mehr als 20 Jahren, in denen du Kampfmannschaftsspieler bist, hat Langenlebarn nie schlechter als Gebietsliga gespielt. Was ist das Erfolgsrezept? Eder: Der große Zusammenhalt der Mannschaft, der uns von Klein auf eingeimpft worden ist. Die Mannschaft hat einen sehr guten, eingeschworenen Kern. Es gibt ein spürbares Wir-Gefühl. Natürlich hatten wir auch gute Transfers. Der Stamm ist aber immer geblieben.

Ist für dich ein Vereinswechsel wirklich nie in Frage gekommen? Eder: Nein. Es hat zwar Anfragen gegeben. Langenlebarn ist ein Verein, der einem einen Wechsel sehr schwer macht. Damit meine ich nicht, dass Steine in den Weg gelegt werden würden. Sondern dass wir eine Familie sind. Das behaupten zwar viele Vereine von sich. Aber wir sind wirklich eine Familie – von der Jugend, bis hin zur Kampfmannschaft, den Funktionären und den Zuschauern!

Was sind deine persönlichen Ziele für die Frühjahrssaison? Eder: Dass wir nicht absteigen und oben bleiben. Und für mich selbst verletzungsfrei zu bleiben und so gut wie möglich mitzuhalten.