Ligaeinteilung mit Überraschungspotenzial

Der Aufstieg am grünen Tisch hat hohe Wellen geschlagen: Das Sportreferat hat Anfang Juni eine Einteilung der Amateurteams der Zweitligisten Admira und Horn in die 2. Landesliga Ost vorgeschlagen - was gerade im Fall der Waldviertler für Kopfschütteln gesorgt hat. Eine Entscheidung, die den SKU Amstetten auf den Plan rief. Die in der Gebietsliga West kickenden Amateure der Mostviertler sollten - im Sinne der Gleichbehandlung, wie der SKU monierte - ebenfalls in die 2. Landesliga eingeteilt werden.

Wie gespielt wird und wer wo kickt? Das entscheidet sich diese Woche. Heute, Montag, tagt das Sportreferat und beschließt die vorläufige Klasseneinteilung. Gegen jene können die Klubs noch Einsprüche erheben. Die endgültige Entscheidung trifft das NÖFV-Präsidium am Donnerstagnachmittag.

Für heute abend scheint jede Lösung möglich. „Wir werden uns das genau anschauen“, versichert NÖFV-Vizepräsident Robert Ruzak, der Vorsitzende des Sportreferats. „Ich kann noch nicht abschätzen, wie die Kollegen aus der Hauptgruppe West zum Thema Amstetten und einer möglichen Einteilung in die 2. LL West stehen.“

Zuletzt tauchten vermehrt Gerüchte auf, dass Horn bei einer Eingliederung von Amstetten in die „West“ ebenfalls von der „Ost“ in die „West“ switchen könnte, um dort auf 16 Vereine zu kommen. Von sich aus werden die Waldviertler hier aber nicht aktiv, wie Geschäftsführer Andreas Zinkel betont: „Wir freuen uns, dass wir in der 2. Landesliga spielen können. Wir warten ab, wo uns der Verband einteilt.“

Falls Amstetten und Horn in die 2. Landesliga West wandern, wäre die 2. Landesliga Ost mit 15 Vereinen ungerade. Ziel war es ja eigentlich, dass die Liga nicht ungerade ist. So besteht durchaus noch die Chance, dass Eggendorf als Vorletzter und aktueller Absteiger gerettet wäre, damit die Liga 16 Vereine hätte. Das hätte auch Folgen für die unteren Ligen. Trumau würde dann auch im kommenden Jahr in der Gebietsliga Süd/Südost spielen, Bad Erlach wäre in der 1. Klasse Süd ebenfalls gerettet, müsste nicht den Gang in die 2. Klasse antreten.