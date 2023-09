Bonuszeit erspielt

Tabellenführer nach fünf Runden mit zwölf Punkten und aus dem Bezirk Baden? Hätte man vor der Saison eine Umfrage gemacht, welcher Verein das wohl ist, hätten wahrscheinlich nicht einmal die Bad Vöslauer selbst etwas anderes als „Ebreichsdorf“ gesagt.

Doch nach gut einem Drittel der Hinrunde sind es genau die Bad Vöslauer, die zur großen Überraschung aller vom Platz an der Sonne lachen. Was das bedeutet? Naturgemäß wenig, denn im September werden grundsätzlich keine Meistermedaillen um irgend- welche Hälse gehängt. Was das aber sehr wohl bedeutet, ist für Bad Vöslau und die hauseigene Talenteschmiede eine erspielte Bonuszeit. Denn ohne den großen Druck im Abstiegskampf Woche für Woche zumindest einen Zähler irgendwie erhamstern zu müssen, können die Bad Vöslauer jetzt der heranwachsenden Generation die Chance zur Entwicklung geben. Das geht logischerweise mit stressfreien Spielminuten. Ein Luxus, den sich der Tabellenführer bereits jetzt für die restliche Saison erarbeitet hat.