Brunns Fehlstart

Die Erwartungen sind hoch. In den letzten Jahren war Brunn immer ein Titelkandidat. Auch heuer zählt Brunn wieder zum Kreis der Titelanwärter. Und setzt seine Serie fort: Denn auch in den letzten Saisonen verlief der Saisonstart der Schiener-Elf nicht nach Wunsch. Dieses Mal sind es drei Punkte aus den ersten drei Spielen. Ausbaufähig.

In Panik verfällt Robert Schiener nicht. Logisch. In der 21. Saison als Trainer bringt einen nichts so schnell aus der Fassung. Dennoch: Will Brunn vorne mitspielen, müssen Siege her. Denn genau die schlechten Starts waren in der Vergangenheit ein Mitgrund dafür, dass am Ende Punkte gefehlt haben.

Mit dem Fehlstart ist Brunn ligaintern ohnehin in bester Gesellschaft. Ebreichsdorf galt als der Topfavorit schlechthin. Und steht nach zwei Spielen mit zwei Punkten da. Was für die Liga spricht, die weit ausgeglichener geworden ist, als sie in den vergangenen Jahren war.