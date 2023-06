Das einstürzende Kartenhaus

Vorweg: Die Vereine der 2. Landesliga Ost würden es überleben, in der kommenden Saison 30 anstatt 26 Spiele zu absolvieren. Sie würden auch nicht daran zu Grunde gehen, sich einmal im Jahr auf ungewohntes Terrain nach Horn, ins Waldviertel, vorzuwagen.

Darum geht's aber nicht. Die Vereinsfunktionäre regen sich völlig zu Recht über die Art und Weise auf, wie der Verband ihnen seinen Willen aufzwingt. Nämlich mit dem „G'schicht'l“, dass die Aufstockung der Liga doch der Wunsch der Vereine sei. Die wollen aber genau das nicht!

Das hätte man erfragen können. 14 Anrufe sind zumutbar. Eine E-Mail an 14 Adressen schicken erst recht. Vorausgesetzt natürlich, der Verband wäre an einem tatsächlichen Stimmungsbild überhaupt interessiert gewesen. War er aber nicht.

Und jetzt? Jetzt wird's erst richtig interessant. Der NÖFV-Vorstand müsste den Vorschlag des Sportreferats in seiner Sitzung am 23. Juni beschließen. Normalerweise ist das ein Formalakt, sitzen doch da wie dort großteils dieselben Leute.

Die selbst kommunizierte Aufstockungsbegründung liegt aber völlig zerbröselt am Boden. Niemand hat die Verbandsfunktionäre zu dieser dummdreisten Aktion gezwungen. Wäre man die Sache ehrlich angegangen, hätte es vielleicht auch Unmut bei den Vereinen gegeben, der Verband hätte sich aber nie und nimmer so demaskiert.

Aber was ist eigentlich der wahre Hintergrund? Hinter vorgehaltener Hand wird er dann doch geflüstert, leise, fast verstohlen. Es sei eine Order von höherer Stelle gewesen, die Admira Amateure doch halbwegs adäquat einzugliedern, um den Abgängern der Admira-Akademie eine entsprechende Spielwiese zu bieten. Das mit den Horn Amateuren sei dann irgendwie passiert, eine Art „Folgefehler“ ...

Und hier kommt noch eine ganz besondere Note ins Spiel: Der NÖ Fußballverband erkannte vor gar nicht allzu langer Zeit eine Schwäche, jene der Kommunikation. Er gründete ein eigenes Kommunikationsreferat. Er holte sich Profis ins Boot. Er lancierte eine Kampagne. Er wollte nahbarer wirken. Er wollte partnerschaftlicher daherkommen.

Es zählt aber nicht das, was man sagt, sondern das, was man tut. Und so wird im Grunde genommen die Lächerlichkeit einer Ligaaufstockung, wo wohlgemerkt nicht einmal irgendjemand so richtig zu Schaden kommt, zur Nagelprobe. Ein absolutes Glanzstück ...